El ministro del Interior Alejandro Ordóñez reaccionó a la decisión de un juez en Antioquia, quien pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que investigue al presidente Abelardo de la Espriella por sus expresiones “despectivas” a alias Primo Gay y otros capturados este fin de semana.

“El mundo al revés. Quieren que se investigue al presidente afirmando que desconoció la presunción de inocencia de Primo Gay, un asesino que ha pasado por las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. Una auténtica joya. ¡Absurdo! Ahora, el que viola ley es quien le cumple al país”, se lee en el comunicado, emitido a través de la cuenta oficial de la cartera en X.

A renglón seguido, Ordóñez hizo un llamado directo al juez. “¿Cómo debe llamar el Presidente al terrorista alias Primo Gay, para no ofenderlos? ¿Respetado ciudadano, excelencia, su señoría? ¡No! A un responsable de barbarie hay que llamarlo por lo que es. ¡Basta ya en Colombia de consentir a los criminales! Repudio social es lo que merecen”, escribió el ministro.

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“Acostumbrados a justificar criminales, les preocupa ahora que el Presidente caree en nombre de la sociedad a los terroristas y asesinos. Tendrán que vivir preocupados, porque el Gobierno los seguirá llamando como lo que son”, concluyó. Se sabe que las palabras son del ministro hasta el último de tres trinos, que se firma el pronunciamiento.

¿Qué le dijo el presidente Abelardo de la Espriella al capturado?

Las declaraciones polémicas del presidente fueron las siguientes: “Esta porquería es Primo Gay. Trece policías asesinados. Este fue el bandido que los mató. Miserable, asesino despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene”, expresó el mandatario frente al detenido.

También dijo que el señalado criminal no quedaría impune por los asesinatos atribuidos en su contra y advirtió que enfrentaría las consecuencias judiciales de sus presuntos delitos.

“Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y población civil. Asesino de asesinos. Le cayó todo el poder del Estado”, aseguró el jefe de Estado.

Los argumentos del juez en Antioquia sobre la dignidad humana

La decisión del juez se conoció durante la audiencia de legalización de captura de Primo Gay. El mandatario protagonizó, como ya es costumbre, un careo con el aprehendido, cuyas imágenes fueron difundidas a través de sus cuentas oficiales, como lo ha analizado EL COLOMBIANO.

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Durante la diligencia, el juez argumentó que las expresiones del jefe de Estado habrían afectado la dignidad humana de los capturados y que corresponde a la Comisión establecer si los hechos ameritan una investigación dentro de sus competencias constitucionales.

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna (otro detenido)”, manifestó el togado.

El funcionario también cuestionó las expresiones utilizadas contra los detenidos, al considerar que podrían constituir un trato denigrante por fuera del procedimiento legal de captura.

La actuación no significa que el presidente haya sido declarado responsable de alguna conducta irregular. Su propósito es que las autoridades competentes determinen si existen motivos para abrir una investigación.