Deicy Jiménez, la mujer que denunció haber recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales en el gobierno de Gustavo Petro, fue citada nuevamente para el próximo viernes 20 de noviembre para seguir entregando información sobre el tema.



La cita está prevista para las 9 de la mañana. La pasada diligencia, programada para el pasado 13 de noviembre tuvo que ser reprogramada por inasistencia de la mujer.



Previamente, Jiménez había entregado ya su celular para que se extrajera la información relacionada con el caso.

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"Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada", escribió luego de entregar el dispositivo.



Jiménez ya declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y también acudió a la Procuraduría.



Frente a las denuncias el presidente Gustavo Petro ha dicho que jamás usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie, sin embargo, no ha negado su relación con Jiménez.



"Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme", manifestó el exmandatario.

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