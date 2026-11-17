Unidades antiexplosivas de las autoridades adelantaron este martes 17 de noviembre la inspección de un vehículo de servicio público tipo taxi que fue hallado abandonado sobre la vía que comunica a los municipios de El Espinal y Flandes, generando momentos de zozobra y bloqueos totales en este corredor vial del centro del país.

El automotor identificado con placas SST-934 fue localizado exactamente a un costado de la carretera que conduce hacia Bogotá, en las inmediaciones del peaje de Flandes, población situada a orillas del río Magdalena.

Ante el riesgo inminente por la posible presencia de artefactos explosivos en su interior, los organismos de seguridad ordenaron el cierre preventivo del paso para todo tipo de automotores, interrumpiendo la movilidad entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

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