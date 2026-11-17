El Consejo de Estado protegió los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y de la Registraduría Nacional, luego de establecer que fueron vulnerados por publicaciones del expresidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X, en las que hizo señalamientos relacionados con un supuesto fraude electoral.

La alta corte determinó que las afirmaciones del exmandatario se realizaron sin que estuviera demostrado que el registrador hubiera sido responsable de un fraude o de alguna conducta delictiva.

En su decisión, la corporación precisó que el hecho de que se hubiera presentado una denuncia penal contra Penagos no constituye prueba de la ocurrencia de los delitos señalados ni desvirtúa su presunción de inocencia.

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Petro deberá eliminar 12 publicaciones

Como consecuencia de la vulneración de los derechos fundamentales, el Consejo de Estado ordenó al expresidente retirar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, las 12 publicaciones relacionadas con estas acusaciones que difundió en su cuenta de X.

La decisión también incluye la eliminación, de cualquier medio que administre, de las manifestaciones que hizo sobre los mismos señalamientos durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

Además, la sala estableció medidas de no repetición para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de señalamientos sin sustento judicial.

En ese sentido, le ordenó a Petro abstenerse de atribuirle al registrador nacional la comisión de un fraude electoral o de conductas delictivas, mientras no exista una decisión ejecutoriada de una autoridad judicial que respalde esas afirmaciones.

La misma restricción aplica para las acusaciones contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la que tampoco podrá atribuirle la realización, facilitación o participación en un fraude electoral sin que exista una decisión en firme de un organismo competente.