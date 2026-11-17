El exgerente de RTVC Hollman Morris fue imputado por la Fiscalía por el delito de acto sexual violento, formalizando así el inicio de un proceso penal que durante años evitó y en el que insistió reiteradamente en su inocencia, al sostener que lo ocurrido había sido un acto consensuado.

La mujer que lo denunció, sin embargo, mantuvo durante todo este tiempo su versión de que había sido víctima de abuso. De esta manera, el exfuncionario se suma a la lista de antiguos integrantes del Gobierno de Gustavo Petro señalados de cometer presuntos actos de violencia contra mujeres, un lastre que persigue a varios hombres de la anterior administración.

Audiencia sin cámaras ni público

La diligencia de imputación de cargos se llevó a cabo de manera reservada. Ante un juez, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia expuso los hechos por los que Morris deberá responder, relacionados con un caso ocurrido en 2011.

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Inicialmente, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado, por su presunta responsabilidad en una agresión contra la periodista y escritora María Antonia García, en Madrid (España).

La investigación está relacionada con hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2011, cuando la víctima asistió a un encuentro de comunicadores con el propósito de entrevistar al hoy procesado, que promocionaba un documental en la capital española.

En ese tiempo, la comunicadora trabajaba para El Mundo y le habría mostrado su interés de escribir sobre el documental Impunity.

La periodista relató en una columna para El Tiempo que luego se reunieron en un bar del barrio Lavapiés y que mientras conversaban, Morris la habría agarrado a la fuerza: “Me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa, y lo separé de mí como pude”.

Agregó que en ese momento estaba sobria y en una relación de pareja. Además, señaló que no estaban solos, pues había otras personas conocidas por el exgerente de RTVC. “Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”, escribió.

Morris se defendió y dijo en una entrevista con W Radio que nunca obligó a la periodista a besarlo, pues aseguró que el acto fue consentido en medio de los “tragos”: “De pronto caemos los hombres en comportamientos machistas que tenemos que desaprender”.

Este caso fue archivado en octubre de 2022 por la Fiscalía, al considerar que no encajaba como delito sexual, sino como injuria por vías de hecho, y que el posible delito ya había prescrito. Sin embargo, la reactivación de la investigación se realizó nuevamente en el marco de más denuncias contra del exfuncionario por presunto acoso sexual.

Durante la audiencia de imputación, Morris se declaró inocente y rechazó los hechos expuestos por la Fiscalía.

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