La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad ante las movilizaciones sociales y el paro nacional convocados para este jueves 19 de noviembre en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con el comunicado, sindicatos, organizaciones sociales y sectores de oposición política han llamado a participar en una jornada de huelga y manifestaciones que tendrá como principales escenarios a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Sin embargo, no se descarta que se registren concentraciones y marchas en otras regiones.

La representación diplomática advirtió que las movilizaciones podrían generar importantes afectaciones en la movilidad, entre ellas retrasos en el tráfico, interrupciones en el transporte público —incluido el sistema TransMilenio, en Bogotá— y bloqueos temporales de carreteras.

Asimismo, recordó que en anteriores jornadas de protesta en Colombia se han presentado enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública.

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Estos son los puntos de concentración previstos

La Embajada de Estados Unidos detalló algunos de los lugares donde se esperan manifestaciones y concentraciones:

Bogotá: Parque Nacional, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, con una posible movilización hacia la Plaza de Bolívar.

Medellín: sede de ADIDA, ubicada en la calle 57 #42-70, alrededor de las 10:00 de la mañana.

Cali: plazoleta Jairo Varela, aproximadamente a las 9:00 de la mañana.

Barranquilla: plaza Esthercita Forero, hacia las 3:30 de la tarde.

Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander (UIS), alrededor de las 9:00 de la mañana.

Las recomendaciones de Estados Unidos

Ante este panorama, la Embajada recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas cercanas a las manifestaciones, marchas y puntos de concentración, además de contemplar tiempo adicional para sus desplazamientos.

También pidió mantenerse informados a través de los medios de comunicación locales y los canales oficiales del Gobierno colombiano, especialmente para conocer posibles cierres viales, modificaciones en las rutas y afectaciones al transporte público.

Entre las demás recomendaciones están mantener la atención sobre el entorno y las pertenencias personales, evitar exhibir objetos de valor y alejarse inmediatamente de las zonas de protesta si se presentan situaciones de tensión.

Finalmente, la representación diplomática recordó la importancia de seguir las instrucciones impartidas por las autoridades locales y la Policía durante la jornada.