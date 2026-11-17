La elección de la nueva Señorita Colombia 2026-2027 no terminó con la coronación de la antioqueña Verónica Hernández Gómez. Horas después de que se conociera el resultado de la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza (CNB), realizada el lunes 16 de noviembre en Cartagena, las redes sociales se convirtieron en escenario de una discusión sobre los criterios de selección del jurado y la representación de las mujeres afrocolombianas en el certamen.

La inconformidad surgió, principalmente, por el resultado de Sara Liseth Obregón Cortés, representante de Buenaventura, quien llegó a la noche de elección y coronación como una de las grandes favoritas, pero finalmente obtuvo el título de virreina. Su segundo lugar provocó cuestionamientos de seguidores del concurso y figuras públicas, algunos de los cuales señalaron un posible sesgo racial en la elección de la nueva soberana.

La discusión tomó fuerza con mensajes como “La reina era la negra y punto”, una de las expresiones que circularon en redes sociales y que sintetizó el inconformismo de quienes consideraban que Obregón merecía quedarse con la corona.

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Presentadora de Telecaribe cuestionó la representación afro en el Concurso Nacional de Belleza

Una de las voces que se pronunció sobre el resultado fue Soledad Mar Morales, presentadora de Telecaribe, quien publicó un video en sus redes sociales para cuestionar la escasa presencia de mujeres negras en el grupo de ganadoras del certamen.

“La representación de la reina de Colombia es la representación de las mujeres colombianas”, manifestó la comunicadora, antes de recordar que distintas candidatas afrocolombianas han conseguido posiciones destacadas sin alcanzar el máximo título.

“Hemos enviado a grandes representantes, a excelentes mujeres, y han quedado ahí, en el segundo o tercer lugar. Entonces nos preguntamos: ¿Hasta cuándo?”, cuestionó.

Morales también puso sobre la mesa lo que considera un estereotipo persistente en los concursos de belleza y en la manera como se representa a la mujer colombiana ante el mundo.

“Parece que la representación de la mujer a nivel internacional solo sea la mujer de un solo tipo, de un solo estereotipo. Pero, ¿y la mujer negra? ¿Por qué nos excluyen?”, escribió en el mensaje que acompañó su publicación.

Solo dos mujeres afrocolombianas han ganado la corona en la historia del CNB

Los cuestionamientos también tienen un antecedente histórico. Desde su creación en 1934, el Concurso Nacional de Belleza ha coronado a dos mujeres afrocolombianas como Señorita Colombia: Vanessa Mendoza, representante del Chocó, en 2001, y Andrea Tovar, también por ese departamento, en 2015.

La elección de Mendoza marcó un momento importante para la representación afro en el certamen, pues se convirtió en la primera mujer negra en conseguir el título. Catorce años después, Andrea Tovar obtuvo la segunda corona para el Chocó y posteriormente alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2017.

Antes de ellas, en 1962, Carmen Arango, representante del Chocó, participó en el concurso y recibió el reconocimiento a Mejor Compañera, aunque no consiguió la corona.

Con el resultado de Sara Obregón en 2026, la discusión volvió a cobrar fuerza: una candidata afrocolombiana llegó al segundo lugar, pero no logró convertirse en la nueva soberana.

Las reacciones tampoco se limitaron a las figuras públicas. Entre los comentarios que circularon en Instagram estuvo el de Wendy M. Murillo, quien compartió una fotografía de la representante de Buenaventura junto con un mensaje de respaldo.

“Otro año en el que la belleza, inteligencia y preparación de las mujeres negras no reciben el reconocimiento que merecen. Tenía mucha ilusión este año. Qué tristeza que todavía tengamos que preguntarnos cuándo llegará el día en que una mujer negra sea valorada sin prejuicios”, escribió.

La usuaria también le dedicó unas palabras a la virreina: “@saracortteso lo hiciste hermosísimo, vendrán cosas mejores para ti”.

Por su parte, la cuenta especializada en concursos de belleza @missosologycol cuestionó directamente la decisión del jurado y sostuvo que, a su juicio, la representante de Antioquia no había tenido el mejor desempeño durante los desfiles ni en la ronda de preguntas.

“En Colombia sigue premiando el racismo y el clasismo en una velada de elección y coronación donde Antioquia no fue la mejor”, señaló la cuenta, que cerró su publicación con una contundente pregunta: “¿Racismo, clarísimo? VERGONZOSO”.

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Estas opiniones se sumaron a otros mensajes de usuarios que cuestionaron la repetición de determinados estándares físicos y pidieron mayor diversidad en la elección de quien representa al país.

¿Cómo se eligió a la nueva Señorita Colombia?

En medio de los cuestionamientos también surgieron interrogantes sobre el mecanismo de elección. Para esta edición, el público tuvo participación en la calificación final mediante una votación que representó el 20 % del resultado, mientras que el 80 % restante estuvo en manos del jurado calificador.

De esta manera, el respaldo de los seguidores y el favoritismo que una candidata pudiera tener en redes sociales no determinaban por sí solos quién se quedaría con la corona.

Finalmente, Verónica Hernández, representante de Antioquia, fue elegida Señorita Colombia 2026-2027, mientras Sara Liseth Obregón, de Buenaventura, obtuvo el virreinato.

Por ahora, las acusaciones de racismo corresponden a señalamientos y opiniones expresadas por ciudadanos y seguidores del concurso; no se ha presentado evidencia pública que permita afirmar que la decisión del jurado estuvo motivada por discriminación racial.

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