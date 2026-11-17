Tras lograr un nuevo Latin Grammy, obtener una nominación al Grammy Anglo, y después de una presentación histórica en la inauguración de la Daviarena, el nuevo escenario de Medellín, Juanes se prepara para dos conciertos en Bogotá esta semana.

Los 18 mil asistentes que se dieron cita este fin de semana para inaugurar la Daviarena en Sabaneta, Antioquia, pudieron constatar por qué el artista fue el elegido para este momento que marca un hito más para la industria de la música en Antioquia.

La tierra que lo vio nacer lo recibió este fin de semana para sellar una historia de amor que Juanes ha llevado por más de 25 años por el mundo y que hoy está en el lugar de su “mejor versión de vida”, como él mismo lo afirma.

“Es un honor inmenso estar aquí hoy y siento que estamos haciendo historia, porque este lugar va a transformar la ciudad de la manera que no podemos imaginar. Esto va a ser muy importante para el país, para el barrio, para Sabaneta, para Medellín, para el arte, para la cultura. Que Ustedes han creído en la cultura y han apostado, eso para nosotros es muy valioso. Medellín, el deporte, la música, la cultura merecían este espacio, gracias”, comentó Juanes.

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El artista llevó al público por un recorrido musical que abarcó toda su carrera de éxitos, al igual que los recientes de sus últimos discos y varios homenajes a grandes artistas que han marcado su carrera, como Juan Gabriel.

Juanes puso de pie al público durante las más de dos horas de un show que quedará en la historia. En este escenario, Juanes rindió un homenaje a las emisoras de radio, las disqueras, los estudios y a los que vinieron antes que él con la invitación al escenario al maestro Fruko y su orquesta tocando 'El Preso', 'La Noche' y 'Rebelión'.

“Esto no comenzó ahora, Medellín es así porque antes que nosotros llegaron otros grandes artistas talentosos que grabaron, produjeron, llenaron estadios y viajaron por el mundo y estamos aquí presentes porque es la sumatoria de tantas cosas. El DAVIarena hoy es una bendición para esta ciudad y qué mejor forma de poder celebrar esta noche con el maestro Fruko, a quien le queremos hacer le más sincero homenaje esta noche”, continuó el artista.

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Juanes comienza esta semana con una nominación al Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo (JuanesTeban. La semana pasada, JuanesTeban también ganó el Latin Grammy Latino a Mejor Álbum Pop/Rock, lo que le da 30 premios Grammy y Latin Grammy.

Juanes también ofreció una actuación junto a Carín León y Vivir Quintana para brindar una de las actuaciones más destacadas del espectáculo, una interpretación muy personal de su tema nominado a Canción del Año, 'Humano'.

Esta celebración de regreso a casa continuará los días 19 y 20 de noviembre con presentaciones en El Corazón de Bogotá, antes conocido como el Movistar Arena de Bogotá, marcando la emotiva conclusión de su extensa gira mundial, que ha visitado más de 50 ciudades para celebrar la música de JuanesTeban y su 25 aniversario de carrera.

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