Documentales, películas y realities: así es History+, la nueva apuesta de Prime Video

Desde ya se encuentra disponible History+ en Prime Video, ampliando así el acceso a una de las colecciones más destacadas de entretenimiento, documentales, películas, realities y series originales.

History+ reúne toda el contenido de las cuatro reconocidas señales lineales de A+E Networks Latin America, como History, H2, Lifetime y A&E, lo que hará que los suscriptores de Prime Video cuenten desde ahora con más de 3.000 títulos del catálogo de A+E Global Media.

A través de Prime Video, los usuarios pueden disfrutar de una combinación única de señales lineales en vivo y destacados contenidos de video-on-demand, que incluye series documentales premiadas, innovadoras producciones de entretenimiento factual, atractivos realities, películas exclusivas, series de ficción y especiales de televisión inolvidables, todo disponible en un mismo lugar.

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“History+ representa un hito importante en nuestro compromiso permanente de ofrecer contenidos premium a las audiencias, para que puedan disfrutarlos cuando y donde quieran”, afirmó Víctor Hernández, EVP, COO A&E CFO A+E Networks Latin America. “Al reunir nuestras cuatro marcas y un catálogo incomparable de producciones de primer nivel en un mismo destino, estamos creando una propuesta de valor atractiva para los consumidores y reforzando nuestra estrategia a largo plazo de ampliar nuestra presencia en la distribución digital premium en toda América Latina”.

El lanzamiento mejora significativamente la experiencia de los suscriptores al brindarles acceso a una extensa colección de contenidos que abarca múltiples géneros y públicos. Desde los reconocidos documentales de History y sus exitosas franquicias de no ficción, hasta los relatos históricos en profundidad de H2, los impactantes formatos de crímenes reales y entretenimiento de A&E, y las películas originales y producciones dirigidas al público femenino de Lifetime, History+ ofrece una variedad incomparable de opciones de entretenimiento para toda la familia.

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Además de los contenidos que forman parte de la programación de las señales lineales de A+E Networks, History+ incluye un importante catálogo de producciones exclusivas provenientes de A+E Global Media que nunca estuvieron disponibles en los servicios tradicionales de televisión de la compañía en la región.

Los suscriptores tendrán acceso a películas premium, series internacionales de ficción, temporadas completas disponibles on demand, producciones exclusivas y estrenos especiales, pensados para enriquecer la experiencia de los usuarios y fomentar una mayor conexión con los contenidos.

Entre los principales atractivos de la plataforma se destacan producciones protagonizadas por figuras de reconocimiento internacional e historias desarrolladas por algunos de los creadores y personalidades de la televisión, junto con un catálogo en constante crecimiento que continúa ampliándose con contenidos de diversas categorías y géneros.

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