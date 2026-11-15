Valentina Duque, Señorita Valle del Cauca, se quedó con el título Rostro Belleza Infinita 2026

La señorita Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada fue elegida Rostro Belleza Infinita 2026. La elección fue realizada en el marco de la nueva jornada del Concurso Nacional de Belleza 2026. Las 26 aspirantes, que evaluó sus características naturales a partir de la observación de las candidatas y de registros fotográficos previos sin maquillaje, suministrados por el Concurso Nacional de Belleza.



Durante la pasarela, las representantes lucieron creaciones del diseñador nariñense Álvaro Leyton, elaboradas con telas de Primatela y complementadas con accesorios de Kolibry.

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La celebración comenzó con una presentación del Ballet de la Universidad Autónoma del Caribe. La programación artística también contó con la participación de la escuela de baile Top Dance, de Barranquilla, y el artista Akany, quienes llevaron música, danza y talento al evento.



El jurado calificador estuvo integrado por Jessica de la Peña, periodista y presentadora del Canal RCN, Rinaldo Covo Bustillo, odontólogo especialista en rehabilitación oral y estética dental; Juan del Mar, chef, empresario y artista cartagenero; Juliana Osorio, Señorita Región Caribe 2023–2024 y Primera Princesa Nacional de Colombia 2025; Franselys Santoya Ariza, modelo con trayectoria internacional en la industria de la belleza, y la doctora Anita Vergara, creadora del reconocimiento y anfitriona de la velada.

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“Con esta elección, el Concurso Nacional de Belleza continúa su programación en Cartagena de Indias, en el marco de sus 92 años, que bajo el concepto «Colombia, tierra de culturas» celebra la diversidad, el talento y la identidad de las mujeres que representan las diferentes regiones del país”, concluyó el Concurso Nacional de Belleza.

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