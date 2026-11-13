Representante de la Región Andina fue elegida Señorita Puntualidad del Concurso Nacional de Belleza 2026

La puntualidad se convirtió en motivo de celebración para Mariana Unibio, Señorita Región Andina 2026, quien fue elegida Señorita Puntualidad durante una actividad realizada en la mañana de este viernes 13 de noviembre, como parte de la agenda del Concurso Nacional de Belleza.

La representante, oriunda de Cúcuta y de 27 años, aseguró que su compromiso con cada actividad del certamen fue resultado de mantenerse enfocada en sus objetivos y en el mensaje que busca transmitir a las mujeres colombianas.

“El secreto es estar muy enfocada en mis sueños, en lo que quiero, en el concurso, y eso me hacía levantarme motivada cada mañana”, expresó al referirse a la disciplina que mantuvo durante la competencia.

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La candidata también contó que sus compañeras ya sospechaban que podía recibir la distinción, pues solía estar lista antes que las demás.

“Yo siempre estaba ya lista en recepción antes de que mis compañeras salieran, entonces ellas tenían indicios de que yo iba a ser la ganadora”, relató.

Además de representar a la Región Andina, Mariana Unibio participa en el certamen con el propósito de llevar un mensaje a las mujeres de Colombia y aprovechar esta experiencia como una plataforma para compartir sus sueños y convicciones.