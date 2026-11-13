Multan con $116 millones a creador de contenido por rifas ilegales en Instagram

El creador de contenido Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, recibió una sanción económica de $116 millones por realizar rifas sin contar con los permisos exigidos por las autoridades colombianas. La decisión fue anunciada por Coljuegos el jueves 12 de noviembre de 2026.

La medida quedó establecida en la Resolución 20260004964 de 2026, luego de que la entidad determinara que el influenciador operaba y comercializaba sorteos dirigidos al público a través de Instagram sin tener una autorización vigente para desarrollar esta actividad

Además de la multa, Arias Castañeda tendrá prohibido operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria de la resolución, es decir, cuando la decisión quede en firme. Al valor impuesto también podrían sumarse intereses de mora.

¿Por qué Coljuegos sancionó a Javier Arias Stunt?

Según explicó la entidad, durante la investigación se comprobó que el creador de contenido no tenía los permisos necesarios para organizar rifas. El procedimiento administrativo incluyó la investigación, la formulación de cargos y las oportunidades para que el señalado presentara sus descargos y alegatos antes de que se adoptara la decisión.

Lea aquí: Video | Dos estrellas de la UFC se fueron a los golpes por una bofetada en un lujoso hotel de Abu Dhabi

Sin embargo, el caso no termina con la sanción económica. Coljuegos informó que mantiene otras actuaciones contra Arias, debido a que, según la entidad, habría continuado promocionando rifas en sus plataformas digitales.

Por estos hechos, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, relacionado con el ejercicio ilícito de actividades monopolísticas de arbitrio rentístico.

El presidente de Coljuegos, Jaime Vives Pinedo, señaló que esta actuación hace parte de las medidas para combatir los juegos de suerte y azar que funcionan al margen de la ley. La entidad también recordó que los recursos derivados de esta actividad legal contribuyen a financiar el sistema de salud colombiano.

¿Quién es Javier Arias Stunt?

El influenciador ganó reconocimiento en redes sociales por sus acrobacias en motocicletas de alto cilindraje y por mostrar vehículos y artículos de lujo. Su nombre también se hizo popular tras llevar una Tesla Cybertruck al corregimiento El Totumo, en Necoclí, Antioquia.

En marzo de 2026, Arias fue capturado durante un operativo en una finca de ese municipio, donde las autoridades encontraron armas, municiones y más de $208 millones en efectivo. No obstante, en septiembre de ese año, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo anunció un fallo absolutorio en el proceso que enfrentaba por porte ilegal de armas, al no establecerse su responsabilidad sobre el armamento encontrado.

Ahora, el creador de contenido vuelve a estar en el centro de la atención pública por la decisión administrativa de Coljuegos, que busca poner límites a la organización de sorteos sin los requisitos legales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .