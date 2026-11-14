Yuranis León respondió a las críticas y celebró el éxito de la canción de Mr. Black

Las críticas quedaron atrás y ahora la canción suena en distintos rincones de Cartagena durante las Fiestas de Independencia. ‘Unos vienen y otros van’, tema de Mr. Black, pasó de generar comentarios divididos a convertirse en una de las canciones que más se escuchan por estos días en la ciudad. En medio de ese revuelo, Yuranis León, pareja y una de las personas que más ha respaldado al artista, decidió pronunciarse.

A través de una publicación en Instagram, la también cantante dejó varias frases con las que respondió a quienes cuestionaron el tema cuando comenzó a circular. Su mensaje tuvo un tono desafiante y no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Todo lo que pudo ser un caos lo transformé en éxito”, escribió Yuranis, quien también aseguró que las críticas, los cuestionamientos y las opiniones terminaron convirtiéndose en parte del impulso que recibió la canción.

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¿Qué dijo Yuranis León sobre las críticas a la canción de Mr. Black?

Entre las frases que compartió, hubo una que llamó especialmente la atención: “Pude defender mi verdad e ideales, pero preferí facturar”. Además, invitó a sus seguidores a confiar en sus proyectos, elegir bien a las personas que los rodean y transformar el ruido de afuera en oportunidades.

La publicación también incluyó frases contundentes como “si te pica, te rascas”, con las que Yuranis dejó clara su postura frente a quienes han cuestionado la canción. Como descripción de su publicación, escribió: “Yo no mago, yo hablo en serio”, manteniendo el tono desafiante y burlón de su respuesta a las críticas.

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Pero hubo otro comentario que también dio de qué hablar. En una de las publicaciones, un usuario destacó la manera en que Yuranis habría convertido las críticas en una estrategia de visibilidad para el tema, desde las reacciones iniciales hasta los contenidos que compartió en redes sociales. La artista respondió a ese comentario con un “Feliz sábado”, en una aparente alusión a quienes ahora escuchan y replican la canción.

Y es que Yuranis ha respaldado a Mr. Black desde el comienzo. Mientras algunos comentarios cuestionaban la propuesta musical, ella sostenía que el tema terminaría siendo un éxito.

Ahora, en plena temporada de fiestas, ‘Unos vienen y otros van’ se escucha en diferentes ambientes de Cartagena y su popularidad volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación. Lo que comenzó entre críticas terminó convirtiéndose en uno de los temas comentados de noviembre.

Con información de El Universal.

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