El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará a Bogotá este miércoles 18 de noviembre para sostener reuniones con los responsables de la defensa de Colombia. Su arribo al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) está previsto para la 1:00 de la tarde y su regreso se produciría en horas de la noche.

De acuerdo con la agenda preliminar, el funcionario estadounidense se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez.

Durante los encuentros abordarán asuntos relacionados con el uso de drones por parte de grupos armados ilegales y la posible inclusión de Colombia en el denominado ‘Escudo de las Américas’.

Estados Unidos entregaría un avión Hércules a Colombia

Uno de los anuncios relacionados con la visita fue hecho por el ministro de Defensa durante una sesión de la Comisión Segunda. Según reveló, Hegseth entregará a Colombia un avión Hércules.

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“Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos seguirá apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, expresó el ministro.

La visita del secretario de Guerra había quedado en duda la semana pasada, después de que se cancelara el viaje que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tenía previsto para el 20 y 21 de noviembre. Hegseth hacía parte de la delegación que acompañaría al vicepresidente.

¿Quién es Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos?

Pete Hegseth asumió como el 29.º secretario de Defensa de Estados Unidos el 25 de enero de 2025. Posteriormente, el 5 de septiembre de ese año, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó el uso de las denominaciones secundarias “secretario de Guerra” y “Departamento de Guerra”.

Hegseth se graduó de la Universidad de Princeton en 2003 e ingresó como oficial de infantería a la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos.

Durante su servicio participó en despliegues en Guantánamo, Irak y Afganistán, y también ocupó cargos de Estado Mayor en la Guardia Nacional.

Su trayectoria militar incluye dos medallas Estrella de Bronce, una Medalla de Encomio Conjunta y dos Medallas de Encomio del Ejército. Además, recibió la Insignia de Infantería de Combate y la Insignia de Infantería Experta.