Una difícil situación económica atraviesa los agricultores de la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo debido a los elevados costos de producción durante el fenómeno de El Niño, por la utilización de motobombas para regar los cultivos.

Los campesinos han solicitado derogar o modificar la Resolución 101120 de 2026, emanada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), normativa impulsada bajo las directrices del Ministerio de Minas y Energía para mitigar los efectos de la sequía, que se extenderá hasta marzo del próximo año.

“Salió peor el remedio que la enfermedad. La intención de incentivar el ahorro de energía ocasiona un castigo mayor, porque nos cobran grandes sumas de dinero por el uso de las motobombas. No es justo. Muchos debemos cancelar un recibo de casi un millón de pesos y las cosechas no dan ni para pagar los insumos”, manifestó el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mata Calabaza, Martín Vega Coronel, quien clama por ayuda para superar la crisis financiera.

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Esta situación la viven muchos labriegos y microempresarios de la región, quienes prefieren reducir las siembras al no contar con los recursos necesarios para solventar los costos de producción.