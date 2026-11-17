Avasallando desde los escritorios
El concejal de Ocaña, Jaime Alonso Mogollón Melo, asegura que los expertos en materia económica no midieron las consecuencias de esta disposición para el sector campesino, cuyos integrantes ahora están asfixiados por los elevados costos de las facturas de energía.
Para mitigar el impacto del desabastecimiento de agua ocasionado por el fenómeno de El Niño, mediante un esquema transitorio se pretende premiar a quienes ahorren más del 10 % de su meta de consumo y penalizar económicamente a quienes superen el 110 % de esta.
El dirigente asegura que la realidad es otra y que se debe replantear la disposición, porque perjudica a miles de campesinos que no tienen recursos para pagar los recibos, cuyos valores se multiplicaron durante los últimos dos meses.
“No midieron las consecuencias de una medida tomada desde los escritorios a nivel nacional, sin estudiar las variables en las provincias. No es justo que los campesinos vayan a pagar unas multas por excederse en los kilovatios cuando hacen un esfuerzo grandísimo para abastecer los mercados locales”, reiteró, al solicitar la modificación de la disposición.
Lo preocupante del caso es que, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fenómeno de El Niño se extenderá hasta marzo del próximo año. Mientras tanto, los labriegos no preparan los terrenos para los cultivos tradicionales, factor que puede ocasionar una crisis alimentaria de grandes proporciones.
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Muchos habitantes de la zona rural han pensado en desplazarse hacia las periferias de los cascos urbanos para desarrollar actividades informales, mientras superan el descalabro económico.
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