Durante su intervención en la plenaria de la COP31, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, hizo un llamado a poner el rigor científico por encima de los discursos ideológicos y a construir una agenda climática basada en la protección ambiental con el desarrollo económico y el bienestar de la población.



El funcionario cuestionó las acciones realizadas por el Gobierno anterior en materia de transición energética, asegurando que llevaron a aumentar la dependencia de gas importado, haciendo a su vez que la industria recurra a combustibles más contaminantes.



Según las cifras presentadas por el Ministerio, entre 2022 y 2026, la producción nacional de gas cayó un 37% y las reservas probadas disminuyeron un 39%. En agosto de 2026, el gas importado representó el 34 % del suministro nacional.

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“En Colombia, esta visión nos ha llevado no solo a comprometer nuestra soberanía energética y a estar ad portas de un racionamiento de electricidad, sino a perder oportunidades para avanzar hacia la sostenibilidad. Hemos perdido de vista lo verdaderamente importante: el bienestar de la gente y la conservación de nuestro patrimonio natural”, enfatizó el ministro.



Arjona enfatizó en que no se puede anunciar una ‘revolución energética’ sin garantizar las condiciones para desarrollar los proyectos que permitan hacerla realidad.

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Por otro lado, el líder de la cartera ambiental instó a los países con mayores emisiones a asumir su responsabilidad y elevar sus compromisos, reiterando la necesidad de construir agendas ambientales que reconozcan las realidades económicas y sociales de los territorios.



“No podemos permitir que la histeria ambiental marque la agenda climática y de biodiversidad, imponiendo barreras que han terminado por castigar el desarrollo de países como el nuestro, que apenas representa el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La vulnerabilidad climática no puede seguir siendo manejada con filosofía, sino con rigor científico”, concluyó el ministro.

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