Italika, la marca mexicana de motocicletas, llegará a Barranquilla para ensamblar sus motos en Colombia, que según el presidente, Abelardo de la Espriella, generará cerca de 1.000 empleos, pero sin precisar el monto de la inversión, el cronograma de tiempos y lugar donde quedaría la ensambladora.



El mandatario hizo el anunció desde su cuenta de X, tras recibir la visita del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, cabeza del Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos e influyentes de México, a quien llamó "un buen amigo".



De la Espriella dijo que conversó con Salinas Pliego sobre su visión empresarial y las oportunidades de inversión que ofrece el país, justo en momentos en que el Ejecutivo desplazó a Estado Unidos una delegación encabezada por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, en busca de atraer de nuevas inversiones.

Puede leer: Ministro de Defensa acusó al gobierno anterior de bloquear la compra del escudo antidrones

Para el presidente, la decisión del empresario de apostarle a Colombia "demuestra que vamos por el camino correcto" y presentó el anuncio como parte de un país que "recupera la confianza, atrae inversión y genera empleo".



Italika fue fundada el 1 de noviembre de 2004 por Salinas Pliego, quien también preside Grupo Salinas, un conglomerado económico que incluye el canal de televisión Tv Azteca.



Salinas mantiene desde hace meses una confrontación política con la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, en la que ha habido acusaciones de cada lado por temas económicos del pasado.