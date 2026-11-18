Con voz entrecortada y ojos llorosos, el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, no pudo ni hablar tras escuchar la dura historia de una familia afectada por alias Primo Gay en medio de un evento de la Corporación Matamoros, que brinda ayudas a integrantes de la Fuerza Pública que han sido víctimas de los grupos armados ilegales.

Lo que lo conmovió fue que uno de los policías beneficiados en el evento, cuyos hijos recibieron becas, había perdido a su esposa, también uniformada, en un crimen que se le atribuye al recién capturado e imputado alias Primo Gay, uno de los criminales más buscados en Antioquia.

De hecho, más allá de un discurso frío, el jefe de la cartera de Defensa aprovechó su espacio para contar el caso ante los asistentes. Y explicó que la familia también había sufrido las acciones del señalado mientras era integrante de las disidencias de las Farc.

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Cabe recordar que la Corporación Matamoros es una entidad privada sin ánimo de lucro adscrita al Ministerio de Defensa que apoya a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con discapacidad adquirida en cumplimiento del deber, a sus familias y a las familias de quienes han fallecido en ejercicio de su deber.

Uno de sus programas es “Hijos de Honor”, una iniciativa que otorga becas escolares completas a los hijos de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fallecidos.

Los crímenes que se le atribuyen a alias Primo Gay

A nombre de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, hay un largo historial delictivo. Ya le fueron imputados concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, además de utilización ilegal de uniformes e insignias.

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Más allá del listado de cargos, detrás del expediente hay historias como la de dos campesinos que, entre octubre y noviembre de 2022, permanecieron amarrados durante 15 días en una casa rural de Briceño. Lograron escapar y denunciaron el secuestro ante la Fiscalía.

Tas su puesta en prisión mientras avanza su caso, la Fiscalía anunció que lo citará a nuevas audiencias por otras conductas que se le atribuyen, entre ellas homicidios y graves violaciones de derechos humanos.

Las autoridades lo relacionan con investigaciones por homicidio, terrorismo, extorsión, desplazamiento forzado, ataques con explosivos y reclutamiento ilícito; es señalado también por estar detrás del ataque en Amalfi de 2025 en el que explotó un helicóptero Black Hawk que dejó 13 policías muertos cuando iban a realizar labores de erradicación de cultivos, además del asesinato del periodista Mateo Pérez.

Una eventual extradición de alias Primo Gay es aún incierta, aunque la solicitud viene de la Gobernación de Antioquia. El argumento del secretario de Seguridad departamental, el general (r) Luis Eduardo Martínez, es que su ataque contra los policías del grupo antinarcóticos habría afectado también al país norteamericano.

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“Cuando se afectan bienes o personas del gobierno americano, tengo entendido que esto es un delito que es investigado allá (Estados Unidos)”, dijo Martínez. También advirtió que Primo Gay, sin ser el cabecilla principal del frente 36 de las disidencias, dominaba toda la zona rural de Briceño.

Hay indicios de que antes de su captura, “Primo Gay” estaba armando una nueva organización delictiva, el Comando Conjunto de Antioquia (CCA), en alianza con Los Chatas. Su objetivo habría sido el de controlar las rentas criminales así como atacar a la Fuerza Pública.

Para eso contactaba a exintegrantes del frente 36, muchos ya reinsertados, que aportarían conocimiento del territorio, y planeaba moverse por Angostura, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Donmatías, Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Yarumal. Las primeras señales aparecieron en la vía entre Yarumal y Campamento, con iniciales pintadas en fachadas y panfletos repartidos en viviendas y comercios.