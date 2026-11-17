Aclarar cuánto cuesta el agua potable, cómo se calcula la factura, qué función cumple el medidor y por qué una fuga interna puede elevar el consumo son algunos de los temas que Veolia de Aguas del Norte de Santander ha abordado con las comunidades de Cúcuta durante sus primeros 120 días al frente del acueducto y alcantarillado.

El acercamiento ha sido encabezado por el gerente de la compañía, Fabio Ernesto Araque, quien ha participado en encuentros con líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y habitantes de las diferentes comunas para responder inquietudes sobre el servicio y explicar sus componentes técnicos y económicos.

A través de consultorios comunales, encuentros pedagógicos y jornadas Aguas al barrio, la empresa busca que los usuarios conozcan sus derechos y responsabilidades frente a la prestación de los servicios públicos.

Uno de los asuntos que más preguntas genera es el precio del agua. Araque explicó que un metro cúbico de agua potable en el estrato 4, sin subsidio, cuesta $3.753,93. Según la comparación presentada por la compañía, consumir agua directamente del grifo resulta hasta 800 veces más económico que comprarla embotellada.

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Sobre el cargo fijo, que corresponde al valor por tener disponible el servicio, precisó que en el estrato 1 es de $9.208 y en el estrato 4 alcanza los $10.953,31.

La empresa también expuso ejemplos del costo mensual. Para un hogar del estrato 1 que consuma 14 metros cúbicos, la factura no debería superar los $57.704,99; mientras que en el estrato 4, con el mismo consumo, llegaría a $93.497,79, según los cálculos divulgados.

Un análisis técnico comparativo con base en las publicaciones oficiales de tarifas en Colombia revela que un hogar cucuteño de estrato 2 y el comercio local pagan sustancialmente menos por el servicio de acueducto y alcantarillado que en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali o Barranquilla.

Las fugas elevan el consumo

El funcionamiento de los medidores y su relación con el valor facturado también ha sido tema de los encuentros. Araque explicó que mantener estos equipos en buen estado permite registrar el consumo real. Según la compañía, están diseñados para operar con precisión durante cinco años o hasta medir 3.000 metros cúbicos y cuentan con una garantía de tres años.

Una de las situaciones que más preocupa a Veolia son las fugas en las instalaciones internas de las viviendas. El gerente reveló que una tercera parte de los predios de Cúcuta que reclama por altos consumos presenta algún tipo de fuga, lo que puede incrementar el consumo sin que los habitantes adviertan la pérdida.

“El principal enemigo del ahorro son las fugas internas en los hogares”, señaló.

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Para localizar estos daños, la empresa dispone de tecnología especializada que permite detectar fugas imperceptibles. Cuando identifica una, concede al usuario un plazo de dos meses para efectuar las reparaciones y posteriormente verifica si el sistema hidráulico volvió a la normalidad.

La compañía también realiza revisiones antes de facturar para investigar desviaciones significativas en los consumos. Si el recibo llega con un valor superior al habitual, recomienda revisar cuatro aspectos: cartera vencida, cuotas de financiación, cargos adicionales y posibles fugas o predios que comparten una misma conexión.

En promedio, una persona consume al mes 4 metros cúbicos para uso doméstico.