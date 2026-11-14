Departamento Nacional de Planeación exalta la gestión regional de ProCúcuta

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregó un reconocimiento oficial a ProCúcuta en la capital colombiana. Julián Buitrago, director de la entidad, otorgó la distinción durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 .

Gustavo La-Rotta Santander , director ejecutivo de ProCúcuta, recibió la distinción en la sede del DNP. La plataforma de acción de Norte de Santander se destacó por articular proyectos y coordinar los recientes encuentros territoriales del programa presidencial.

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Andrés Felipe Uribe , subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP y Juan Carlos Capacho, director de Estrategia Regional del DNP, acompañaron la entrega del diploma oficial junto a Lilian Gisela Cárdenas, integrante del Consejo Nacional de Planeación. Las autoridades valoraron el trabajo técnico de ProCúcuta en las mesas sectoriales.

ProCúcuta fortalece su canal de comunicación directa con el Gobierno nacional para impulsar iniciativas de desarrollo socioeconómico, con el fin de consolidar a Cúcuta y Norte de Santander como un núcleo industrial, logístico y geoeconómico estratégico para Colombia y América Latina.

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