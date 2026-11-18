Galletas Cocosette, Saltinas, Morenitas, Macarenas y Deditos hacen parte de los productos que durante décadas salieron de la fábrica Comestibles La Rosa, en Dosquebradas, Risaralda. Sin embargo, el terremoto del pasado 10 de agosto cambió el futuro de esta planta, que después de más de 75 años de actividad cerrará definitivamente sus operaciones.

La decisión fue anunciada por Nestlé luego de las evaluaciones técnicas realizadas tras la emergencia. De acuerdo con la compañía, los daños en la infraestructura, los equipos y las líneas de producción comprometieron las condiciones de seguridad necesarias para mantener la actividad industrial.

La revisión adelantada con ingenieros y la aseguradora determinó que las instalaciones no admiten reparación y deben ser demolidas. Según Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de Comestibles La Rosa, después del terremoto la planta apenas conseguía operar al 30% de su capacidad.

Pero, ¿qué pasará con las galletas que se producían en esta fábrica? ¿Dejarán de encontrarse en los supermercados y tiendas del país?

¿Dónde se fabricarán ahora las galletas Cocosette y Saltinas?

La decisión de cerrar la planta de Dosquebradas no significa que Nestlé vaya a retirar del mercado los productos que se fabricaban allí. La compañía confirmó que el portafolio que salía de esta factoría será abastecido desde otras instalaciones de la multinacional ubicadas en Ecuador, Brasil y Chile.

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El traslado comprende diferentes variedades de galletas Saltinas, entre ellas Doré, Integrales, Mantequilla y Originales, así como Cocosette en sus presentaciones Sándwich y Wafer.

También incluye procesos relacionados con el empaque de cereales como Trix, Chocapic y Zucosos, que anteriormente se realizaban en la planta risaraldense.

De esta manera, Nestlé mantendrá su oferta comercial en Colombia mediante una reorganización de su producción y abastecimiento. La diferencia es que estos productos dejarán de fabricarse en Dosquebradas y pasarán a depender de plantas de otros países de la región.

¿Qué pasará con Dosquebradas y los trabajadores de la fábrica?

El cierre representa el final de una historia industrial que comenzó en 1948 y que tuvo un peso importante en la economía de Dosquebradas. La decisión afecta a cerca de 320 trabajadores, a quienes Nestlé ofreció un esquema de retiro voluntario con beneficios económicos superiores a los establecidos por la ley y la convención colectiva.

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La compañía aseguró que, desde el terremoto, implementó medidas para acompañar a sus empleados y sus familias, entre ellas permisos remunerados, anticipación de vacaciones colectivas, ayudas económicas y canales de acompañamiento emocional.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos por parte de los trabajadores y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).

La organización sindical recordó que en septiembre se habían suspendido 221 contratos laborales y cuestionó la falta de acciones para recuperar la infraestructura afectada, recoger los escombros y proteger los equipos expuestos a las lluvias.

Desde su perspectiva, el terremoto estaría siendo utilizado para justificar una decisión empresarial que, según sostienen, se venía gestando desde meses atrás.

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Aunque la producción terminará en esta planta, Nestlé confirmó que mantendrá su presencia en Dosquebradas a través del centro nacional de distribución, que seguirá siendo un punto estratégico para recibir, almacenar y despachar mercancías hacia diferentes destinos.

Además, la compañía conservará sus relaciones comerciales con las sociedades que operan en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande.

A partir del primero de enero de 2027, Colombia también se convertirá en la sede de la nueva Región Andina de Nestlé, integrada por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

Así, mientras la producción de algunas de las galletas más reconocidas entre los consumidores colombianos se trasladará a otros países, Dosquebradas conservará una función logística dentro de la operación regional de la multinacional.

Con información de El Colombiano.

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