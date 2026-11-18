‘Primo Gay’, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y señalado de integrar la estructura de alias Iván Mordisco, fue trasladado a Bogotá para quedar recluido en la cárcel La Picota mientras avanza el proceso penal en su contra.

Se trata de Néider Yesid Uñates López, quien llegó a la capital luego de que un juez de control de garantías de Medellín legalizara su captura.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición que fue acogida por el despacho judicial.

El procesado no aceptó los delitos que le atribuyó el ente acusador y deberá permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

Los cargos que le imputaron a ‘Primo Gay’

La Fiscalía le imputó a alias Primo Gay cuatro delitos, relacionados con su presunta trayectoria criminal y las actividades que habría desarrollado en estructuras armadas ilegales que operan en Antioquia.

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El primero es concierto para delinquir agravado, por su presunta participación durante cerca de diez años en organizaciones criminales y el papel de liderazgo que habría desempeñado en el norte y nordeste antioqueño.

Según la investigación, habría integrado el Frente 36 de las disidencias de las Farc y, desde enero de 2026, habría pasado a las filas del Clan del Golfo. Este delito contempla penas de entre 12 y 27 años de prisión.

Otro de los cargos es secuestro simple, por su presunta responsabilidad en la retención de dos campesinos en zona rural de Briceño, Antioquia, en 2022.

De acuerdo con los elementos de la investigación, las víctimas habrían sido atadas de pies y manos y permanecieron encerradas durante 15 días.

Por este delito podría enfrentar una pena superior a los 16 años de prisión, dependiendo de las circunstancias que se acrediten en el proceso.

La Fiscalía también le imputó fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La acusación está relacionada tanto con el armamento que, según las autoridades, le fue incautado durante el operativo de captura —dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición— como con el material bélico que habría utilizado la estructura armada. La conducta contempla penas que pueden oscilar entre 22 y 30 años de cárcel.

A esos señalamientos se suma el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, por el presunto uso de prendas y distintivos de carácter privativo de la Fuerza Pública durante sus actividades criminales.

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La legislación establece para esta conducta una pena de entre 64 y 162 meses de prisión. Sin embargo, el expediente contra alias Primo Gay podría ampliarse.

Nuevas imputaciones en camino

La Fiscalía anunció que solicitará una nueva audiencia para imputarle otros hechos violentos que estarían relacionados con su presunta actividad criminal en Antioquia.

Entre ellos figura el homicidio del periodista Mateo Pérez, ocurrido en Briceño en mayo de 2026.

También se busca vincularlo formalmente con el ataque armado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados de la institución que adelantaban operaciones antinarcóticos.

Estos hechos harían parte de las nuevas líneas de investigación que adelanta el ente acusador. La Fiscalía también indaga por su posible participación en otros crímenes en el norte de Antioquia, entre ellos homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones.

Por ahora, estos hechos corresponden a investigaciones que podrían derivar en nuevas imputaciones y no a cargos por los que ya haya sido judicializado en esta primera audiencia.

Tomado de El Colombiano.

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