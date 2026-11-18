Dando cumplimiento a una orden de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 17 mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas del centro penitenciario de mediana seguridad de Ocaña por vía aérea a Cúcuta.

El operativo se realizó en horas de la mañana de ayer, martes 17 de noviembre. La medida fue adoptada bajo el argumento de que el pabellón donde se encontraban internadas las mujeres, no cumplía con las condiciones para mantenerlas allí albergadas.

El traslado de las mujeres generó preocupación en sus familiares y defensores de derechos humanos, por lo complejo que sería visitarlas en Cúcuta.

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Aunque fueron presentadas acciones de tutela y se pidió la revisión de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, sin embargo, la orden del traslado se mantuvo.

El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, habló de la situación y lanzó una alerta. “Nos preocupa profundamente que Ocaña se quede sin un pabellón para mujeres privadas de la libertad, porque esto afecta directamente sus derechos y las condiciones de reclusión de quienes están en nuestro municipio”, dijo.

De esta manera, el centro carcelario quedó destinado a población masculina.

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