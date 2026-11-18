Las autoridades ambientales, conjuntamente con las organizaciones defensoras de animales, adelantan una campaña encaminada a evitar el tráfico de especies silvestres, la comercialización de plantas extraídas de los bosques y el uso indiscriminado de pólvora durante la temporada alta de fin y comienzos de año en esta zona del territorio nacional.

La protección de los recursos naturales debe convertirse en una prioridad durante las festividades de Navidad, señaló el ingeniero Trino Quintana Suárez, de la Unidad Técnica Ambiental de Ocaña.

Mientras las familias se preparan para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo, las distintas entidades reiteran la importancia de adoptar comportamientos responsables con la naturaleza, especialmente frente a las amenazas que enfrenta la fauna y la flora silvestres durante esta temporada.

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Una de las principales preocupaciones está relacionada con la extracción de musgos, helechos, líquenes y otras especies vegetales para elaborar pesebres y adornos navideños, así como con la comercialización de animales silvestres, prácticas que representan una amenaza para el equilibrio ambiental.