Afectaciones a los animales
El médico veterinario Carlos Alberto Bayona manifestó que los animales viven una verdadera pesadilla debido al uso indiscriminado de pólvora durante la temporada navideña.
“La gente es insensata y no entiende el gran daño que ocasiona a la fauna con explosiones de alto poder que afectan el ecosistema. Las aves, los perros y los gatos pierden la orientación y pueden sufrir infartos cardíacos”, agregó el profesional, quien hizo un llamado a fortalecer los controles sobre la venta y comercialización de estos productos.
“Es una costumbre sin sentido quemar la plata, pues se gastan 60.000 pesos en una docena de cohetones, mientras que familias de escasos recursos económicos no tienen cómo compartir una cena de fin de año. Lo ideal sería que ese dinero se utilizara para comprar mercados y entregárselos a las personas necesitadas”, recalcó.
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Asimismo, advirtió sobre el gasto de más de 10 millones de pesos que realizan algunas empresas privadas en juegos pirotécnicos, ocasionando un impacto ambiental por el interés de mantener la ciudad iluminada durante apenas unos minutos.
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