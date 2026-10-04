Defensoría pide esclarecer muerte de líder afrodescendiente en Nariño

La Defensoría del Pueblo pidió esclarecer plenamente las circunstancias de la muerte de Keiner Banguera Mancilla, líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos asesinado el pasado 2 de octubre en El Charco, Nariño, en hechos reportados durante un operativo de la Fuerza Pública.



La entidad señaló que la información conocida hasta el momento plantea distintas hipótesis sobre lo ocurrido, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.

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En la comunicación, la entidad señaló la importancia de que el órgano de investigación tenga a su disposición los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios, para verificar que se hayan aplicado los protocolos correspondientes.



Asimismo, hizo un llamado a la Fuerza Pública para que colabore plenamente con las autoridades judiciales, entregue la información requerida y contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido con total transparencia.

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Banguera Mancilla hacía parte del Consejo Comunitario Río Tapaje, organización vinculada al Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA). Según una denuncia del Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente, el líder se movilizaba en un bote de su propiedad cuando, presuntamente, militares de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 le dispararon.



Las organizaciones también señalaron que los uniformados habrían trasladado posteriormente su cuerpo hasta el casco urbano.

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