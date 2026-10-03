Presidente De la Espriella inauguró en Montería nueva ruta aérea con Panamá

El aeropuerto Los Garzones, en Montería, se prepara para ampliar su oferta internacional con una nueva conexión aérea hacia Panamá, operada por la estatal Satena.

La inauguración de la ruta se realizó este sábado 3 de octubre, con la llegada del presidente Abelardo de la Espriella a la terminal aérea de la capital de Córdoba. El acto estuvo acompañado por un clima lluvioso.

El mandatario resaltó el significado que tiene para él la transformación del aeropuerto, teniendo en cuenta su vínculo con Montería.

“Para mí, que crecí aquí en Montería, ver hoy a Los Garzones convertido en un aeropuerto internacional me produce una inmensa alegría y también gran orgullo”, expresó el presidente.

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La comercialización de los pasajes comenzó este mismo sábado, tanto a través de los canales digitales como en los puntos de venta presenciales de la aerolínea.

El primer vuelo de esta nueva conexión está previsto para el próximo 26 de octubre. A partir de entonces, la operación tendrá tres frecuencias por semana: lunes, miércoles y viernes.

Nueva ruta Montería-Panamá tendrá tres vuelos semanales

El trayecto comunicará directamente a Montería con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. De acuerdo con los itinerarios informados, el vuelo saldrá de Los Garzones a las 9:55 de la mañana y tendrá llegada prevista a Panamá a las 10:59 a. m.

Para el regreso, la aeronave despegará desde Tocumen a las 11:50 a. m. y llegará a Montería a las 12:49 p. m.

Los tiempos estimados de vuelo son de 49 minutos en el trayecto entre Montería y Panamá y de 44 minutos en el recorrido de regreso. La operación estará a cargo de aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros.

Con esta apertura, la conexión con Panamá se convertirá en el único trayecto internacional activo dentro de la red de rutas de Satena.

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El presidente de la aerolínea, Mateo Arjona, señaló que la nueva conexión hace parte de una apuesta por descentralizar el transporte aéreo en Colombia.

Según explicó, el enlace internacional también busca contribuir al movimiento comercial y estimular la llegada de viajeros internacionales a Córdoba.

La ruta permitirá realizar el desplazamiento entre Montería y Panamá sin tener que hacer escalas previas en Bogotá u otras ciudades colombianas.

De esta manera, Los Garzones incorpora una conexión internacional directa a su operación, mientras SATENA amplía su presencia en rutas que vinculan a Córdoba con destinos fuera del país.