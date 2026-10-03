Video | Periodista y camarógrafo fueron atropellados en vivo mientras cubrían accidente en México

La periodista Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados por una camioneta este viernes 2 de octubre, mientras realizaban una transmisión en vivo para el programa Gamavisión Noticias, en la avenida Morones Prieto de Monterrey, Nuevo León, México.

Los comunicadores cubrían las afectaciones ocasionadas por las lluvias cuando el vehículo perdió el control sobre el pavimento mojado y terminó impactándolos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:04 de la mañana, cuando Flores informaba sobre un accidente registrado minutos antes en ese mismo sector. Un motociclista había chocado contra las ramas de un árbol que cayó debido a un deslave provocado por las precipitaciones y que también ocasionó el derrumbe de la pared que lo sostenía.

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La reportera estaba ubicada a un costado de la avenida, cerca del árbol y junto a Morales, mientras explicaba las condiciones de la vía.

“Estamos aquí, casi bajo el puente de Pedro Martínez, donde hace unos momentos ocurrió un percance de un motociclista que impactó contra las ramas de un árbol que cayó debido a un deslave por las lluvias”, sostuvo durante la transmisión.

Después, Flores se apartó del encuadre para que el camarógrafo enfocara directamente el lugar donde se encontraba el árbol. Mientras continuaba explicando la situación, una camioneta tipo Jeep Patriot que circulaba por la avenida perdió el control al intentar esquivar la zona afectada.

“Hay señalamientos, pero el conductor no las observó, pues impacta...”, alcanzó a decir la periodista antes de que el vehículo se desviara hacia ellos y los arrollara.

El impacto provocó que la transmisión se interrumpiera. Durante los segundos posteriores al accidente, se alcanzó a escuchar un suspiro y un grito de Flores, mientras la imagen quedó congelada.

El conductor quedó a disposición de las autoridades

Ante lo ocurrido, el conductor del programa, Mario Gámez, pidió a producción restablecer la comunicación y solicitó información sobre la ubicación exacta del accidente para coordinar el envío de los organismos de emergencia.

“A ver, regresa conmigo”, le indicó a la producción. “Acabamos de presenciar en vivo un accidente y atropellaron a nuestra reportera justo dando el reporte de advertencia de ese monto de tierra que estaba ahí sobre la avenida... ¿Morones Prieto? ¿A qué altura?“, preguntó. “Ubíquemelo para mandar a emergencias, por favor”, sumó.

Luego explicó lo que acababa de suceder: “Fueron atropellados por una camioneta que patinó por sacarle la vuelta al deslave. Me urge, por favor, la dirección y si tenemos a alguien aquí cerca...”.

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Personal de la Cruz Roja de México y de Protección Civil de Monterrey acudió al sitio para atender a los dos comunicadores. Posteriormente, Flores y Morales fueron trasladados en ambulancia al hospital para recibir atención médica.

La periodista pudo subir a la ambulancia por sus propios medios, mientras que el camarógrafo tuvo que ser trasladado en camilla. Según los reportes conocidos posteriormente, ambos permanecieron bajo observación médica.

El conductor de la camioneta, un joven de 19 años, quedó a disposición de las autoridades de Nuevo León. El vehículo tuvo que ser retirado del lugar mediante una grúa.

¿Cómo se encuentran los periodistas?

Tras llegar al hospital, Mario Gámez informó que ambos periodistas fueron examinados y que sus lesiones no eran de gravedad. “Buenas noticias, mis dos compañeros están muy bien. Golpeados, lastimados, asustados, pero no hay lesiones de gravedad por el incidente”, señaló.

La periodista Alma de la Rosa Flores confirmó posteriormente que ambos estaban fuera de peligro: “Hoy puedo decir que estamos, mi camarógrafo y yo, vivos de milagro. Con múltiples golpes, en atención médica... Al parecer, ninguna fractura. Mi compañero Cristo Morales está con algunas fracturas, pero estable”.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también informó que los comunicadores se encontraban estables tras recibir atención médica.

Las lluvias que provocaron el accidente también dejaron inundaciones, vehículos varados y cierres viales en distintos municipios de Nuevo León.

De la Rosa Flores inició su carrera periodística en 1997 en TV Azteca Noreste y posteriormente trabajó en otros medios de radio y televisión de la región.