¡Hágale pues, parce! BTS sorprendió con palabras colombianas durante su primer concierto en Bogotá

Los integrantes de BTS sorprendieron a sus seguidores en Bogotá al pronunciar expresiones propias de la cultura colombiana durante su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, realizado en la noche del viernes 2 de octubre de 2026.

Kim Tae-hyung, conocido como V, y Jin utilizaron palabras como “parce”, “bacano”, “qué chimba” y “hágale pues” para dirigirse al público que asistió al espectáculo.

La banda surcoreana reunió a más de 45.000 espectadores en el escenario capitalino, donde presentó un repertorio de 25 canciones acompañado de luces y pirotecnia. Sin embargo, además de la música, los mensajes en español de sus integrantes se convirtieron en uno de los momentos que llamaron la atención de los asistentes.

V y Jin compartieron frases en las que hicieron referencia a su interés por aprender el idioma y a la experiencia de encontrarse con sus seguidores colombianos.

V se animó a hablar como un colombiano más

Uno de los momentos que llamó la atención durante el concierto de BTS en Bogotá fue cuando Kim Tae-hyung, integrante del grupo, conocido artísticamente como V, demostró que estaba aprendiendo español y se animó a utilizar algunas expresiones muy colombianas. El cantante no solo quiso comprobar si sus seguidores entendían lo que decía, sino que también recurrió a palabras que se escuchan habitualmente en las conversaciones del país.

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“Estoy estudiando español, pero todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo, entonces ayúdame, parce”, dijo el cantante.

Y es que V no escogió cualquier palabra para dirigirse al público. Ese “parce” es una de las formas más comunes de llamar a un amigo en Colombia, especialmente en conversaciones informales. Pero ahí no terminó su intento por hablar como un colombiano más.

“Hoy fui muy feliz, tenía muchas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. Colombia, qué chimb\*. ¿Así se dice? La próxima vez que vuelva, voy a hablar mucho mejor español”, añadió Kim Tae-hyung.

Con ese mensaje, el artista también se le midió a otras expresiones del habla cotidiana. Decir que algo está “bacano” es una forma de expresar que gusta o que está bien, mientras que “qué chimba” se utiliza para manifestar entusiasmo o admiración, aunque su sentido depende del contexto.