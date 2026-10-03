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¡Hágale pues, parce! BTS sorprendió con palabras colombianas durante su primer concierto en Bogotá
Los integrantes de la banda surcoreana utilizaron expresiones propias del español colombiano durante su primer concierto en el estadio El Campín, el viernes 2 de octubre.


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dsifontes
BTS COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Sábado, 3 de Octubre de 2026

Los integrantes de BTS sorprendieron a sus seguidores en Bogotá al pronunciar expresiones propias de la cultura colombiana durante su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, realizado en la noche del viernes 2 de octubre de 2026.

Kim Tae-hyung, conocido como V, y Jin utilizaron palabras como “parce”, “bacano”, “qué chimba” y “hágale pues” para dirigirse al público que asistió al espectáculo.

La banda surcoreana reunió a más de 45.000 espectadores en el escenario capitalino, donde presentó un repertorio de 25 canciones acompañado de luces y pirotecnia. Sin embargo, además de la música, los mensajes en español de sus integrantes se convirtieron en uno de los momentos que llamaron la atención de los asistentes.

V y Jin compartieron frases en las que hicieron referencia a su interés por aprender el idioma y a la experiencia de encontrarse con sus seguidores colombianos.

V se animó a hablar como un colombiano más

Uno de los momentos que llamó la atención durante el concierto de BTS en Bogotá fue cuando Kim Tae-hyung, integrante del grupo, conocido artísticamente como V, demostró que estaba aprendiendo español y se animó a utilizar algunas expresiones muy colombianas. El cantante no solo quiso comprobar si sus seguidores entendían lo que decía, sino que también recurrió a palabras que se escuchan habitualmente en las conversaciones del país.

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“Estoy estudiando español, pero todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo, entonces ayúdame, parce”, dijo el cantante.

Y es que V no escogió cualquier palabra para dirigirse al público. Ese “parce” es una de las formas más comunes de llamar a un amigo en Colombia, especialmente en conversaciones informales. Pero ahí no terminó su intento por hablar como un colombiano más.

“Hoy fui muy feliz, tenía muchas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. Colombia, qué chimb\*. ¿Así se dice? La próxima vez que vuelva, voy a hablar mucho mejor español”, añadió Kim Tae-hyung.

Con ese mensaje, el artista también se le midió a otras expresiones del habla cotidiana. Decir que algo está “bacano” es una forma de expresar que gusta o que está bien, mientras que “qué chimba” se utiliza para manifestar entusiasmo o admiración, aunque su sentido depende del contexto.

 

Jin también se le midió al español colombiano

V no fue el único que quiso sorprender a ARMY con palabras en español. Jin, cantante y compositor de BTS, también compartió una expresión que muchos colombianos reconocen de inmediato.

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“Aprendí un poco de español, escúchenme: ‘hágale pues’. ¡Gracias!”, fue el mensaje del cantante.

El “hágale pues” suele utilizarse para animar a alguien a hacer algo, dar una señal de aprobación o expresar que está de acuerdo con una propuesta. En medio del concierto, la frase se sumó a los intentos de los integrantes de BTS por acercarse al público en su propio idioma.

 

BTS llegó a Bogotá para dos conciertos en El Campín

La agrupación arribó a Bogotá el miércoles 30 de septiembre, dos días antes de su primer espectáculo. Su llegada se produjo de manera escalonada: dos integrantes aterrizaron durante la mañana desde Estados Unidos y los otros cinco llegaron más tarde desde Corea del Sur.

El grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Debutó en junio de 2013 y cuenta con cinco nominaciones a los premios Grammy. Desde 2020, ha conseguido seis sencillos que alcanzaron el primer puesto del Billboard Hot 100, la lista de las canciones más populares en Estados Unidos.

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La visita también estuvo acompañada de un reconocimiento institucional. La Alcaldía de Bogotá declaró a BTS huésped de honor mediante el Decreto 413 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en reconocimiento a la trayectoria de la banda y su contribución a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas.

La administración distrital también destacó el impacto del grupo entre los jóvenes y su presencia en un evento que, según indicó, contribuye a posicionar a Bogotá como destino para las industrias culturales y creativas.

¿A qué hora será el segundo concierto de BTS en Bogotá?

BTS tiene programada su segunda presentación en el estadio El Campín para la noche de este sábado 3 de octubre. De acuerdo con la información prevista para el evento, la apertura de puertas está programada para las 4:00 p. m., mientras que el espectáculo se desarrollaría entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m.

La segunda fecha llega después del encuentro del viernes, en el que los integrantes combinaron su repertorio musical con mensajes en español dirigidos a sus seguidores. Las expresiones colombianas utilizadas por V y Jin hicieron parte de esa interacción, en la que ambos artistas demostraron su interés por comunicarse con el público en su propio idioma.

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