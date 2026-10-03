La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Director nacional de Bomberos fue declarado insubsistente tras decisión de De la Espriella
El mandatario tomó la decisión tras conocer información sobre presuntas irregularidades y pidió al ministro del Interior declarar insubsistente al funcionario.
Authored by
dsifontes
Abelardo De la Espriella ordenó retirar al director nacional de Bomberos
Colprensa
Colprensa
Sábado, 3 de Octubre de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la salida inmediata del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, tras conocer informaciones sobre presuntas conductas irregulares en el ejercicio de su cargo.

"He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento", escribió este sábado en la red social X.

El presidente no especificó los hechos que lo llevaron a remover al funcionario, posesionado el 7 de septiembre pasado.

Puede leer: Siento tranquilidad: María Fernanda Cabal sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella

"En efecto, presidente, se ha declarado insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones  de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía", expresó minutos después el ministro Lara a través de la misma red social.

En el momento de su nombramiento se hicieron públicos los reparos de la subdirección administrativa y financiera de la misma Dirección Nacional de Bomberos, que emitió concepto negativo sobre su perfil, por la falta de un título profesional y la experiencia necesaria de 25 años exigida por la ley para ocupar ese cargo.

Miranda también afronta un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República por un presunto detrimento patrimonial inicialmente estimado en $115 millones de pesos.

De la Espriella advirtió que la sola sospecha de anomalías operativas o administrativas constituirá causal suficiente para retirar a los servidores públicos de sus funciones, reiterando que promoverá las acciones legales correspondientes ante los organismos de justicia para sancionar severamente las faltas contra el tesoro y el servicio del Estado.

El jefe de Estado enfatizó que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier actuación que comprometa la transparencia en la gestión pública o la integridad de las instituciones oficiales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Se puso en marcha el tercer periodo ordinario de sesiones en el Concejo de Cúcuta./Foto cortesía
Se puso en marcha el tercer periodo ordinario de sesiones en el Concejo de Cúcuta./Foto cortesía
Presupuesto de 2027 marcará el último periodo de sesiones del Concejo de Cúcuta
La Opinión
Yeiner Laguado Despedida
Yeiner Laguado Despedida
La despedida de Pollito: perdió la vida una semana después de sufrir un accidente de tránsito en Cúcuta
La Opinión
Caracterizarán a las víctimas de las minas antipersonas en Norte de Santander./Foto: archivo
Caracterizarán a las víctimas de las minas antipersonas en Norte de Santander./Foto: archivo
Levantarán censo de personas víctimas de minas antipersonal en Norte de Santander
La Opinión