Accidente entre dos motos dejó un muerto y un herido en Motilones, Cúcuta

Una fuerte colisión entre dos motocicletas en el cruce de la avenida 5 con calle 10, del barrio Motilones, cobró la vida de un joven y dejó a otra persona lesionada en la mañana de este sábado.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 8:00 de la mañana, cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, chocaron dos motocicletas Suzuki GN.

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Uno de los conductores murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar las primeras diligencias que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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