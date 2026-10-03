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Accidente entre dos motos dejó un muerto y un herido en Motilones, Cúcuta
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en el cruce de la avenida 5 con calle 10; las autoridades investigan lo sucedido.
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dsifontes
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Sábado, 3 de Octubre de 2026

Una fuerte colisión entre dos motocicletas en el cruce de la avenida 5 con calle 10, del barrio Motilones, cobró la vida de un joven y dejó a otra persona lesionada en la mañana de este sábado.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 8:00 de la mañana, cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, chocaron dos motocicletas Suzuki GN.

Puede leer: La despedida de Pollito: perdió la vida una semana después de sufrir un accidente de tránsito en Cúcuta

Uno de los conductores murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar las primeras diligencias que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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