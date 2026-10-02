La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Capturan a dos presuntos responsables de asesinato en Villa del Rosario
El ataque sicarial se presentó en la noche de este viernes 2 de octubre.
Authored by
cesarmuñoz
Captura Cali
La opinión
La Opinión
Viernes, 2 de Octubre de 2026

El sector de La Parada, en Villa del Rosario, fue escenario de un crimen y el ajusticiamiento de los presuntos responsables en cuestión de minutos.

De última hora y por voz del secretario de Gobierno del municipio, Gustavo Anduquia, se conoció que dos sujetos que estarían relacionados con el homicidio perpetrado en la trocha Kilombo han sido capturados.

Lea aquí: Microtráfico estaría detrás de ola de violencia contra habitantes de calle en Cúcuta

Aparentemente, fue en una reacción inmediata de las autoridades luego de que la comunidad reportara el crimen contra un hombre en el mencionado paso informal con la frontera venezolana.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13F . 

Recomendados para ti
Temas del Día
La sobreocupación supera el 400% en el Hospital Erasmo Meoz/Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
La sobreocupación supera el 400% en el Hospital Erasmo Meoz/Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
Pacientes en corredores y urgencias al 409%: así está el Hospital Universitario Erasmo Meoz
Orlando Carvajal
Punta Brava
Punta Brava
Microtráfico estaría detrás de ola de violencia contra habitantes de calle en Cúcuta
La Opinión
Estaciones de servicio. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Estaciones de servicio. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Estaciones de servicio celebran reversazo al alza de la gasolina en medio de caída de 40% en ventas
Leonardo Favio Oliveros