Capturan a dos presuntos responsables de asesinato en Villa del Rosario

El sector de La Parada, en Villa del Rosario, fue escenario de un crimen y el ajusticiamiento de los presuntos responsables en cuestión de minutos.

De última hora y por voz del secretario de Gobierno del municipio, Gustavo Anduquia, se conoció que dos sujetos que estarían relacionados con el homicidio perpetrado en la trocha Kilombo han sido capturados.

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Aparentemente, fue en una reacción inmediata de las autoridades luego de que la comunidad reportara el crimen contra un hombre en el mencionado paso informal con la frontera venezolana.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

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