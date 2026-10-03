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De la Espriella reportó millonaria incautación y golpes al narcotráfico en las últimas 24 horas
El mandatario reportó 55 capturas y 1.011 kilos de cocaína incautados, y expresó condolencias por el militar asesinado en Huila.
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dsifontes
De la Espriella reportó 55 capturas y 1.011 kilos de cocaína incautados, y expresó condolencias por el militar asesinado en Huila.
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Sábado, 3 de Octubre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó un balance de las operaciones de la Fuerza Pública durante las últimas 24 horas, en el que reportó capturas, incautaciones de droga y armas, así como acciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

A través de una publicación en su cuenta de X, De la Espriella aseguró que durante ese periodo fueron capturadas 55 personas, mientras las autoridades incautaron 1.011 kilogramos de cocaína y 24 armas de fuego. Además, según el mandatario, fueron afectados siete laboratorios utilizados para la producción de narcóticos.

Uno de los operativos mencionados se desarrolló en Jericó, Antioquia, donde, de acuerdo con el reporte presidencial, fue abatido alias Terry, señalado como cabecilla del Clan del Golfo. En el mismo procedimiento habrían muerto otros dos integrantes de esa estructura criminal.

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De la Espriella también informó sobre una operación en El Charco, Nariño, donde las autoridades incautaron 675 millones de pesos y una embarcación. El balance incluyó además acciones contra la minería ilegal, con la afectación de dos dragas, dos excavadoras y tres motores, según detalló el presidente.

El mandatario se refirió igualmente al ataque con dron ocurrido en Aipecito, Huila, en el que murió un militar. De la Espriella expresó sus condolencias a la familia del uniformado y aseguró que dio instrucciones para identificar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.

Finalmente, el presidente reiteró su respaldo a las Fuerzas Militares y señaló que su Gobierno continuará concentrando las operaciones contra las estructuras criminales, sus fuentes de financiación, armas y actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

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