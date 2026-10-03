Francisco Barbosa denunciará presunto espionaje en su contra durante el gobierno Petro

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que el próximo lunes 5 de octubre acudirá ante la Fiscalía General para radicar una denuncia penal tras revelarse informaciones de inteligencia que señalan presuntos seguimientos, escuchas e interceptaciones ilegales en su contra durante el ejercicio de su cargo.

Según lo divulgado por Revista Semana, citando a fuentes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dichas acciones de espionaje se habrían desplegado desde el aparato estatal durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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En su comunicado, Barbosa califica los hechos como uno de los ataques más graves contra la independencia de la rama judicial en la historia reciente de Colombia, señalando que los seguimientos buscaban intimidar a la Fiscalía mientras investigaba a personas del entorno del anterior mandatario.

Asimismo, el exfiscal advirtió que solicitará formalmente a la UIAF y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la entrega y preservación de todos los registros que existan sobre él y sobre la exvicefiscal Martha Mancera —quien también habría sido objeto de seguimiento—, anticipando que impulsará las acciones legales ante las instancias correspondientes en caso de involucrar a aforados constitucionales.

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