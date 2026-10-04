Sismo de magnitud 4,6 sacudió el océano Pacífico este domingo: esto se sabe

Un sismo se presentó en la mañana de este domingo 4 de octubre en el océano Pacífico.

El evento telúrico tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, según reveló el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín de la entidad, el temblor ocurrió a las 09:06 de la mañana y la alerta llegó a 56 estaciones del SGC.

El mapa compartido por el Servicio Geológico Colombiano muestra que el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, cerca de la zona entre Colombia y Panamá.

Entre los municipios más cercanos mencionados por la entidad se encuentran Tonosí, a 305 kilómetros; Mariato, a 310 kilómetros, y Las Minas, a 327 kilómetros, en Panamá.

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Usuarios en redes sociales comentaron que también sintieron el evento telúrico en Cali, Valle del Cauca. Uno de ellos afirmó que vive en un cuarto piso y que percibió el movimiento.

Otro sismo, también registrado en el océano Pacífico, pero de magnitud 2,7 y más cercano a Colombia, se presentó a las 11:03 de la noche del sábado 3 de octubre. El evento tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, según informó la entidad.

Si bien las autoridades permanecen alertas, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y comprender que estos fenómenos naturales se originan en la dinámica y la interacción de las placas tectónicas sobre las que se encuentra Colombia, principalmente las placas Suramericana, de Nazca y del Caribe.

La convergencia entre estas placas genera procesos de subducción y acumulación de energía en la corteza terrestre, que puede liberarse en forma de terremotos.

Entre las medidas de seguridad, no está de más mantenerse alejados de estructuras que puedan caer y buscar sitios despejados, donde no haya árboles ni edificaciones cercanas. Manténganse informados a través de los sitios oficiales sobre este y otros eventos telúricos registrados en Colombia.