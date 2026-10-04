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Hijo de Nicolás Maduro dice que no descansará hasta verlo de regreso en Venezuela
La Fiscalía de Estados Unidos pidió mantener el proceso judicial contra Maduro y Cilia Flores, al considerar que no tienen inmunidad frente a los cargos.
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dsifontes
HIJO DE MADURO PROMETE LUCHAR POR SU REPATRIACIÓN TRAS RECHAZO DE INMUNIDAD
Colprensa
Colprensa
Domingo, 4 de Octubre de 2026

Nicolás Maduro Guerra, diputado venezolano e hijo del capturado expresidente Nicolás Maduro, ha asegurado que "no descansará" hasta ver a su padre y a la exprimera dama, Cilia Flores, de regreso en territorio venezolano, horas después de que la Fiscalía de Estados Unidos haya desestimado la inmunidad a ambos y haya exigido la continuidad del proceso judicial.

"A 9 meses del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, ratificamos junto al pueblo de Caracas que no descansaremos hasta verlos volver. Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y nosotros, Dios mediante, ¡venceremos!", ha manifestado el diputado venezolano en una publicación en sus redes sociales.

Horas antes, la Fiscalía norteamericana había solicitado formalmente al juez desechar las mociones de desestimación del juicio presentadas por Maduro y Flores, quienes están acusados por vínculos con el narcotráfico -entre otros delitos- y por lo que solicitaban inmunidad diplomática.

Lea aquí: Francisco Barbosa denunciará presunto espionaje en su contra durante el gobierno Petro

De esta forma, la Fiscalía ha exigido continuar de inmediato con el caso que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, según ha informado uno de los abogados que ha estado presente en la declaración, Nizar El Fakih.

"La acción fue suscrita por cuatro fiscales del Departamento de Justicia, y estuvo acompañada de una declaración oficial del Departamento de Estado que ratifica el desconocimiento de Maduro y Flores como presidente y primera dama, respectivamente", ha detallado.

En el escrito, los fiscales han argumentado que Washington no reconoce a Maduro ni a Flores como presidente y primera dama tras los comicios de 2018, por lo que la acusación sostiene que los hechos imputados constituyen conductas delictivas y no actos legítimos de Estado, lo que desestima cualquier tipo de inmunidad o protección basada en el ejercicio de funciones oficiales.

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