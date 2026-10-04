La Ruta del Corazón volvió al HUEM para valorar a 300 niños

Más de 15 profesionales de la Fundación Cardioinfantil participaron en una nueva jornada de La Ruta del Corazón, iniciativa que durante 19 años ha permitido valorar a cerca de 7.000 niños y operar a casi 400 de ellos en Norte de Santander. La jornada se desarrolló en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), donde fueron inscritos 300 niños provenientes de diferentes municipios del departamento.

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Durante la jornada, los menores recibieron valoración por pediatría y cardiología pediátrica, además de electrocardiogramas, ecocardiogramas y otros estudios especializados, sin ningún costo para las familias. Los niños que requieran una intervención quirúrgica serán remitidos a Bogotá para ser atendidos por la Fundación Cardioinfantil, también de manera gratuita, teniendo en cuenta que cada cirugía promedia un costo cercano a los 90 millones de pesos.

De acuerdo con la valoración médica, los pacientes fueron clasificados según la prioridad de su atención. Los casos de prioridad 1 corresponden a niños que requieren cirugía urgente; en la prioridad 2, quienes necesitan intervención, pero sin carácter urgente; la prioridad 3 corresponde a menores que deben regresar el próximo año para seguimiento, mientras que los pacientes de prioridad 4 fueron dados de alta.

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Alrededor del 10% de los niños valorados durante la jornada recibirán una intervención quirúrgica.

“Cada operación permite salvar vidas de niños que tienen ilusiones, proyectos de vida y ganas de salir adelante. Gracias al trabajo conjunto con el HUEM, la Fundación Cardioinfantil y el despacho de la gestora social Cecilia Soler, logramos que estas cirugías, que son complejas y costosas, se realicen de manera gratuita para las familias”, señaló el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

El mandatario destacó que La Ruta del Corazón representa una oportunidad para que los padres conozcan con precisión el estado de salud de sus hijos y reciban atención especializada. Señaló, además, que cuando un niño no requiere cirugía, también se trata de una buena noticia para su familia, pues permite descartar o controlar oportunamente una condición cardíaca.

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