La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander ordenó la suspensión provisional, por un periodo de tres meses, de dos integrantes del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), en el marco de una investigación disciplinaria.

La decisión fue comunicada este miércoles 18 de noviembre de 2026, mediante el oficio PRINS-1939, dirigido al Consejo Superior de la institución educativa, en el que se solicita dar cumplimiento inmediato a la medida.

Los integrantes cobijados por la decisión son Luis Eduardo Trujillo Toscano, quien hace parte del Consejo Superior en representación de las directivas académicas, y José Leonardo Sánchez Quintero, representante de los egresados de la universidad.

La medida establece que ambos investigados deberán apartarse temporalmente de sus funciones como miembros del Consejo Superior de la UFPS durante tres meses, mientras avanza el proceso disciplinario.

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La Procuraduría pide cumplimiento inmediato

En la comunicación, el organismo de control indicó que el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander deberá garantizar el cumplimiento estricto e inmediato de la suspensión provisional, de conformidad con el artículo 217 del Código General Disciplinario.

Además, solicitó remitir a la Procuraduría Regional los soportes documentales que acrediten la aplicación de la medida.

La decisión corresponde a una medida provisional dentro de una investigación disciplinaria y no constituye una sanción definitiva ni determina la responsabilidad de los dos integrantes del Consejo Superior.

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