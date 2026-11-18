El empresario cucuteño Arvey Duque Villamizar afrontará en libertad el proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra, luego de que un juez de control de garantías negara la solicitud de detención preventiva presentada por el ente acusador y le impusiera medidas no privativas de la libertad.

La decisión fue confirmada este miércoles 18 de noviembre por la firma Christian Leal & Abogados Asociados, que representa al empresario, mediante un comunicado dirigido a la opinión pública.

Según la defensa, durante las audiencias se presentaron documentos para argumentar que no existían razones suficientes para privar de la libertad a su representado, quien, aseguran, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía en reiteradas oportunidades y ha mantenido una conducta de colaboración durante la investigación.

El abogado penalista Christian Andrés Leal Contreras, encargado de la defensa, sostuvo que la decisión judicial reconoce el arraigo familiar, laboral y social de Duque Villamizar, así como su disposición de afrontar el proceso ante las autoridades.

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La firma también señaló que continuará defendiendo la inocencia del empresario y que la decisión no representa el fin de la investigación judicial.

¿De qué se le acusa?

Duque Villamizar fue capturado el pasado 10 de noviembre en Cúcuta, en medio de una investigación de la Fiscalía por una presunta red de falsas exportaciones que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de recursos de posible origen ilícito por más de $425.000 millones.

De acuerdo con el ente acusador, entre 2020 y 2023 se habrían reportado exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, a través del puente internacional de Rumichaca, aunque las mercancías presuntamente nunca habrían cruzado la frontera.

En esta operación estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la Dian en Ipiales, Nariño, quienes habrían certificado falsamente la salida de los productos.

La Fiscalía sostiene que esta operación habría facilitado el ingreso de recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú.

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Por estos hechos fueron capturadas siete personas en Cúcuta e Ipiales, entre ellas Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales, además de cuatro funcionarios de la Dian.

Los procesados fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, y falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía también remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles medidas sobre bienes relacionados con las actividades investigadas.

Mientras avanza el proceso, Arvey Duque Villamizar permanecerá en libertad bajo las medidas impuestas por el juez, y la investigación continuará para determinar las responsabilidades de los implicados en los hechos señalados por el ente acusador.