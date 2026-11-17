Durante décadas, la idea clásica de la familia en Colombia parecía inamovible: papá, mamá e hijos bajo un mismo techo. Sin embargo, basta con mirar un poco las redes sociales para notar que esa imagen se ha transformado. Hoy, los hogares tienen múltiples rostros, diversas estructuras e incluso integrantes “de cuatro patas” que han redefinido lo que significa convivir y cuidar del otro.

Entender estas realidades, y otras, fueron eje central del Congreso de Innovación en Trabajo Social: “Familia, género y corresponsabilidad, transformaciones globales y nuevas agendas para el bienestar”, organizado por la Universidad Simón Bolívar en su campus Cúcuta. El encuentro celebró el Día del Trabajador Social y conmemoró los 25 años del programa de Trabajo Social de Unisimón en la región nortesantandereana.

Estas miradas estuvieron acompañadas de un debate sobre la corresponsabilidad del cuidado y el diálogo con cuatro ponentes de España, Chile, Argentina y Colombia, quienes abordaron desde las nuevas masculinidades y la paternidad afectiva hasta la crisis climática y los derechos en el ámbito educativo y comunitario.

Argentina: educación sexual integral más allá de las aulas

La cuota argentina estuvo a cargo de la investigadora Micaela Julieta Del Nero, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante de la Dirección de Educación Sexual Integral (ESI) de la provincia de Buenos Aires, quien llegó a Unisimón a través de una estancia académica del Programa PILA.

Micaela Julieta Del Nero, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante de la Dirección de Educación Sexual Integral (ESI) de la provincia de Buenos Aires.

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Líder del proyecto Cartografía Feminista de Educación Sexual Integral en la Universidad, la experta planteó una paradoja clave para América Latina: aunque en Argentina la ESI (Educación Sexual Integral) es ley desde 2006 para los niveles inicial, primario, secundario y terciario, no es obligatoria en las universidades. "¿Cómo podemos garantizar ese derecho en las instituciones donde vamos a trabajar si durante nuestra formación universitaria no tuvimos ese derecho ni aprendimos a educar en ESI?", cuestionó.

Para la investigadora, aunque la perspectiva de género es sumamente necesaria, no es suficiente por sí sola, por lo que propuso asumir la ESI como un eje transversal a todas las profesiones e instituciones de salud y comunitarias. "La integralidad permite trabajar el cuidado del cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad y respetar las diversidades para buscar sociedades más justas e igualitarias", afirmó.

España: corresponsabilidad frente a la pobreza

Entre las voces internacionales también se destacó Dimas Noguera, responsable de voluntariado y formación de Cáritas Diocesana de Madrid (España), trabajador social con amplia experiencia acompañando a personas con VIH/sida, habitantes de calle y procesos comunitarios.

Dimas Noguera, responsable de voluntariado y formación de Cáritas Diocesana de Madrid (España).

En su primera visita a Colombia, el experto llevó la corresponsabilidad al terreno del compromiso ciudadano y empresarial: "La esencia del trabajador social es darle importancia a cada cambio pequeño y apostar por las personas, reconociendo que tienen las capacidades para salir adelante", afirmó. Además, instó a la sociedad a no pasar de largo ante la pobreza, sumándose al voluntariado y exigiendo un sector empresarial con contrataciones y salarios dignos.

Chile: acción frente a los conflictos ambientales

El puente entre el bienestar humano y el cuidado del planeta estuvo a cargo de Nélida Ramírez Naranjo, académica chilena de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, quien recordó que desde los inicios de la profesión sus pioneras entendieron que es imposible separar a las personas de su entorno ambiental.

Nélida Ramírez Naranjo, académica chilena de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule.

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"Hoy tenemos un protagonismo muy importante desde la investigación y la intervención para apoyar a las personas, familias y comunidades que están sintiendo los efectos de la crisis climática y ecológica", explicó la experta, detallando que el trabajo social interviene en tres niveles articulados: persona y familia, grupos, y comunidad y territorios.

Al aterrizar esta visión en tensiones socioambientales de nuestra región —como el Páramo de Santurbán, santuario hídrico que abastece a Cúcuta y Bucaramanga donde convergen la protección del agua, la pequeña minería y la agricultura de clima frío—, Ramírez Naranjo compartió como hoja de ruta para los estudiantes una investigación realizada en la represa El Quimbo (Huila, río Magdalena).

"Nos decían que siempre se quedaban en el conflicto, pero al transferir lo vivido desde sus emociones lograron proyectar el futuro pensando en sus hijos y nietos. No nos quedamos solo en el problema, miramos las soluciones", relató la académica. Asimismo, recalcó que la verdadera sustentabilidad busca el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social: "No estamos en contra del crecimiento ni del desarrollo; al contrario, tiene que darse en armonía con el ambiente y con las personas".

La voz desde las aulas

Para Karen Díaz García, directora del programa de Trabajo Social de Unisimón, en relación con el tema de familia, el momento histórico actual exige leer con rigor las estructuras emergentes. "Ya no solo hablamos de la relación tradicional mujer-hombre como único núcleo; hablamos de una diversidad que debemos entender y defender. Vivimos una realidad donde muchas veces las familias están constituidas bajo la figura de ‘mi mascota y yo’. El reto está en cómo vinculamos esa nueva forma de relación y de cuidado hacia ese otro miembro de la familia", explicó.

Karen Díaz García, directora del programa de Trabajo Social de Unisimón.

Para Daniel Páez, estudiante de octavo semestre, el encuentro conectó el quehacer local con urgencias globales. "Son espacios enriquecedores que nos invitan a soñar en grande. Las reflexiones de la ponente internacional Nélida Ramírez sobre el cambio climático nos enseñan a pensarnos como instrumentos al servicio de las comunidades ante las transformaciones del entorno", señaló.

A su vez, Wilmar Delgado, estudiante de octavo semestrede Trabajo Social, aterrizó el debate en el Artículo 42 de la Constitución sobre la familia como núcleo fundamental de la sociedad. "Pasamos de la familia nuclear a tipologías como la homoparental y la multiespecie. Debemos reconocer el vínculo afectivo con los animales; por ejemplo, cuando una mascota fallece, la persona vive un duelo real que impacta incluso en el escenario laboral, y como trabajadores sociales debemos saber acompañar ese dolor", concluyó.

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