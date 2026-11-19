Una destacada presentación viene cumpliendo Norte de Santander en la final nacional de los Juegos Intercolegiados, que se disputa en Bogotá del 13 al 30 de noviembre, en las categorías prejuvenil y juvenil, tanto en damas como en varones.

Aunque, hasta el momento, el dominio general es de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, que se disputan los primeros lugares del podio, las demás regiones también libran su propia batalla para obtener buenos resultados.

En ese propósito, los deportistas nortesantandereanos no han desentonado y han dejado en alto el nombre del departamento.

Los atletas rojinegros han alcanzado tres medallas de oro, seis de plata y ocho de bronce, para un total de 17 preseas. En el cuadro general, Norte de Santander ocupa la casilla 15.

La natación de carreras, el balonmano, el ajedrez, el paratletismo y el tenis de mesa son las disciplinas en las que se ha destacado la delegación departamental.

En los deportes de conjunto, la gran sorpresa la dio el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, de Sardinata, que se coronó campeón en la rama femenina de la categoría prejuvenil.

El seleccionado sardinatense, dirigido por el profesor Luis Ramón Suescún, acabó con un largo hechizo y por fin consiguió el anhelado oro por el que venía luchando desde hace tres años.

La obtención del primer lugar en esta disciplina no solo les permitió a sus integrantes bañarse en oro, sino que, además, les aseguró el cupo para representar a Colombia en los Juegos Suramericanos Escolares, que se disputarán del 30 de noviembre al 6 de diciembre en Guayaquil, Ecuador.

"A la tercera fue la vencida", expresó feliz el profesor Suescún.

El entrenador destacó que "estamos felices porque este es un trabajo que venimos desarrollando hace tres años".

También recordó que "en Bogotá, en 2024, obtuvimos la medalla de bronce y el año pasado, en Palmira, perdimos la final ante Valle del Cauca, debido a que una de nuestras jugadoras sufrió un golpe en la cabeza durante una caída", señaló.

Sin embargo, este año volvieron a encontrarse con las vallecaucanas en el camino y lograron sacarse la espina, al quedarse con el oro y la clasificación a los Suramericanos Escolares.

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El profesor Suescún considera que esta es la primera vez que un equipo nortesantandereano de balonmano, en la categoría de conjunto de los Juegos Intercolegiados, representará al país en un torneo de esta magnitud.

En la rama masculina prejuvenil, el colegio Santo Ángel se quedó con la medalla de bronce.

Los individuales

Por otro lado, los deportes individuales también han dejado su huella en estas justas. En el deporte ciencia, la ajedrecista Ghisell Morales Pérez conquistó la medalla de oro en la modalidad clásica.

En natación, el deportista Ángel Felipe Castellanos, de la categoría prejuvenil, se colgó cuatro medallas.

La primera fue la presea de oro en la prueba de los 100 metros libres, resultado con el que aseguró su tiquete a los Juegos de Guayaquil. Las otras tres medallas fueron de plata, en los 400 y 50 metros libres y en los 100 metros mariposa. Hasta ahora, es el deportista nortesantandereano con más preseas en estas justas.

En la categoría juvenil femenina, Karoll Giser Díaz obtuvo dos medallas de bronce en las pruebas de 50 y 100 metros libres.

Por su parte, Juan Diego Botello también alcanzó el bronce en los 400 metros libres.

El tenis de mesa igualmente aportó buenas medallas, aunque a sus representantes no les alcanzó para clasificarse a los Juegos Suramericanos Escolares.

En la categoría juvenil masculina, Juan Diego Omaña y Miguel Cabrera obtuvieron la medalla de plata, tras perder la final contra Antioquia. El bronce fue para Bogotá.

En dobles prejuvenil masculino, Miguel Labrador y Samuel Carvajal se quedaron con la presea de bronce. Además, Carvajal sumó otro bronce en la modalidad de sencillos.

En la rama femenina, la dupla conformada por las tenimesistas María Paula Peña y María José Peñaranda también consiguió la medalla de bronce.

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Por último, el paratletismo se convirtió en una de las grandes sorpresas de la delegación, al cosechar seis medallas: tres de plata y tres de bronce.

Una de las preseas de plata la obtuvo Henry Alejandro Ugarte Niño, del colegio Puerto Santander, en la prueba de los 150 metros II1.

Leniel Benjamín Orozco, en la categoría juvenil, consiguió dos medallas de plata en las pruebas de impulso de bala F37 y lanzamiento de disco, además de un bronce en los 100 metros de la misma categoría.

Por su parte, Luifer Matías Barrera, en juvenil F15, ganó la medalla de bronce en los 200 metros lisos.

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