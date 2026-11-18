Empatando sin goles en Santiago ante Chile en un compromiso amistoso, la Selección Colombia cerró la noche del martes su calendario de 2026.

El combinado nacional, que probó diferentes jugadores ante el cuadro austral, hizo más a nivel ofensivo ante el local, pero falló en la definición y hasta en una pena máxima que el arquero Lawrence Vigouroux le atajó a Luis Suárez.

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Néstor Lorenzo, en el estadio de Colo Colo, actuó con Aldair Quintana (Deivis Vásquez, 46’); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (Jhon Lucumí, 24’), Kevin Andrade, Juan Cabal (Samuel Velásquez, 71’); Jefferson Lerma (Jhon Solís, 46’), Matías Orozco, Gustavo Puerta (Juan Rengifo, 43’); Daniel Arcila (Óscar Cortés, 71’), Camilo Mena (Camilo Durán, 71’), Luis Suárez (Daniel Mosquera, 71’).

La situación que preocupó y tiene en alerta a la Tricolor fue una lesión de rodilla del volante Gustavo Puerta, quien tuvo que salir del campo de juego en camilla.

Como jugador insistente estuvo el juvenil Matías Orozco (18), quien remató en tres oportunidades desde fuera del área, generando peligro en el arco chileno.

Las conclusiones de Lorenzo

Lorenzo analizó la doble fecha FIFA de noviembre en la que además de este empate, Colombia venció 1-0 al mismo rival en el estadio Pascual Guerrero de Cali, la noche del viernes.

“El objetivo se va cumpliendo cuando el proceso de adaptación de los jugadores es progresivo. También la mejora, la manera en que se acostumbran a jugar, a pedirla, mostrarse… estoy contento, porque fueron muchos jóvenes que vienen de procesos de selección. Pese a las imprecisiones, hubo momentos de intensidad”, comentó el director técnico.

El timonel, al que se le renovó su contrato tras el Mundial 2026, enfatizó en que le pedirán a los jugadores mayor protagonismo en sus clubes.