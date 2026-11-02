Del 13 al 16 noviembre se disputó en el coliseo de tejo Guillermo Galvis Suárez la LXVI edición del Campeonato Nacional de Tejo en la rama masculina y el XXXI Campeonato Nacional Femenino, categoría mayores, certámenes que dejaron a Tolima como campeón general en ambas ramas.

No obstante, el altiplano cundiboyacense se quedó con los principales trofeos del campeonato, mientras que Norte de Santander, el gran anfitrión, quedó en deuda. Al evento asistieron 132 tejistas de 14 ligas de todo el país.

Esta vez, los rojinegros no contaron con la mejor de las suertes para superar a sus grandes rivales, por lo que tendrán que trabajar duro de cara al primer preclasificatorio a los Juegos Nacionales de 2027, previsto para diciembre, en una sede aún por definir.

En la rama femenina, Boyacá dominó la competencia al quedarse con los títulos por equipos y de todo evento. La medalla de plata fue para Tolima y el bronce para Valle del Cauca.

En la modalidad de duplas, el título fue para Valle del Cauca, la presea de plata para Bogotá y el bronce para Boyacá.

La mejor jugadora del torneo fue la tolimense Nubia Yaneth Hernández, seguida por la boyacense Claudia Patricia. El tercer lugar lo ocupó Mónica Julieth Sema, de Bogotá.

En la rama masculina, Bogotá se coronó campeón por equipos, seguido por Tolima, en el segundo lugar, y Valle del Cauca, en el tercero.

Además, los capitalinos se quedaron con el título en la modalidad de todo evento. El segundo lugar fue para Casanare y el tercero para Valle del Cauca.

En la clasificación individual, el mejor jugador fue el tolimense Víctor Hernández. El segundo lugar lo ocupó el vallecaucano Jhon Edison Sánchez y el tercer puesto fue para el boyacense Layron Arley Bejarano. El mejor clasificado de Norte de Santander fue Pedro Arley Frisneda, quien terminó en la sexta posición.

En la modalidad de duplas, el título se lo llevó Bogotá, seguido por Casanare y Cesar, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Fue un torneo bastante competitivo, en el que las grandes potencias demostraron por qué son referentes de este deporte y dejaron claro que en los Juegos Nacionales de 2027 darán la pelea por la medalla de oro.

Le puede interesar: ¡A tirar mecha! Cúcuta enciende este viernes el Nacional Interligas de Tejo de mayores

A pesar de no haber logrado subir al podio, el presidente de la Liga Nortesantandereana de Tejo, Jener Jácome, destacó el esfuerzo y la disposición de sus deportistas para dejar en alto el nombre del departamento.

Asimismo, reconoció que es necesario trabajar con mayor intensidad para conseguir la clasificación a las justas nacionales del próximo año.

“La competencia como tal fue un éxito total. Hubo un gran nivel técnico tanto en damas como en varones. El arbitraje también tuvo un buen desempeño y no se presentaron situaciones que afectaran el torneo”, explicó Jácome.

Sobre la presentación de las dos selecciones locales, señaló que “hicieron un buen trabajo, se enfrentaron a los más fuertes del tejo en el país y ahora debemos alistarnos para ir al clasificatorio a Juegos Nacionales, que será en Tocaima, Cundinamarca”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .