Terminó la doble fecha FIFA y, con ella, la primera fase de la Liga de Naciones de Europa. Como era de esperarse, las grandes selecciones hicieron sentir su hegemonía y ratificaron su condición de favoritas al título de la edición 2026-2027.

Tras disputarse seis jornadas del torneo, quedaron definidos los ocho países clasificados a los cuartos de final, correspondientes a los grupos A1 a A4, que se jugarán en marzo del próximo año.

Los clasificados son Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal y España, actual campeona del mundo, título que consiguió en el pasado Mundial de Estados Unidos, celebrado a mitad de este año.

Sin embargo, una de las sorpresas de la jornada la protagonizó Inglaterra al derrotar como visitante a España (2-3), acabando con el invicto que mantenía la Roja.

Tres años y medio y 44 partidos después, el equipo dirigido por Luis de la Fuente volvió a caer en un encuentro de competición oficial.

Los 'Three Lions' pusieron fin a la mejor racha de imbatibilidad de todos los tiempos y, además, aprovecharon el resultado para quedarse con el primer puesto del grupo A3, con 15 puntos, los mismos que España. Sin embargo, los ingleses terminaron por delante gracias a una mejor diferencia de goles.

A pesar de la derrota, el técnico español le restó importancia al resultado y reconoció que Inglaterra había ganado merecidamente.

"Saco todo positivo de esta derrota porque pone en valor lo que cuesta llegar a donde hemos llegado y a nuestros números", manifestó Luis de la Fuente.

También recordó que, durante ese camino, España ha sido campeona del mundo, de Europa y de la Nations League. No obstante, reconoció que también hay que saber perder, especialmente en un partido en el que dominaron los primeros 20 minutos.

Asimismo, recalcó, en tono desafiante, que regresarán en marzo con los bríos renovados, dispuestos a superar la eliminatoria e intentar conquistar nuevamente la Nations League, conscientes de lo difícil que resulta repetir éxitos de esa magnitud.

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Por otro lado, Italia y Grecia salvaron la categoría como los mejores terceros, mientras que Dinamarca, Croacia, Gales y Serbia descendieron al terminar como los peores terceros de sus respectivos grupos. Turquía y República Checa, por su parte, bajaron a la Liga B al ocupar los últimos lugares de sus grupos.

Los que suben

Pero así como unos bajan, otros lograron abrirse camino hacia la máxima categoría. Cuatro selecciones que lucharon jornada tras jornada consiguieron el ascenso al grupo A para la edición 2028-2029.

Los favorecidos de la Liga B, que se ganaron ese derecho, son Suiza, Irlanda del Norte, Austria y Suecia.

De igual manera, otras selecciones, como Eslovenia, Hungría, Irlanda y Bosnia y Herzegovina, esperan definir su ascenso en los playoffs que se disputarán el próximo año.

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El sorteo de los cuartos de final y de todos los playoffs de ascenso y descenso se realizará este viernes.

En el caso de los cuartos de final, los primeros de cada grupo se enfrentarán a los segundos, mientras que en los playoffs de ascenso y descenso las selecciones de una división se medirán a rivales de la otra. Todas las eliminatorias se disputarán a partidos de ida y vuelta, con el equipo mejor ubicado como local en el encuentro de revancha.

En la lucha por el título, los cuatro clasificados a las semifinales disputarán el Final Four en una sede única, que será definida por la organización. El torneo tendrá dos semifinales, un partido por el tercer puesto y la gran final, en la que se coronará al nuevo campeón.

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