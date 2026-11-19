Mientras paga una condena de más de 14 años de prisión por un caso de secuestro extorsivo, la situación judicial de Jorge Armando Sanguino Rodríguez, alias el Turro, vuelve a complicarse y su regreso a la libertad parece cada vez más lejano.

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El pasado mes de agosto se cumplieron 13 años desde su captura. Sin embargo, ahora enfrenta nuevos cargos por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, todas conductas agravadas. Aunque no aceptó los cargos, fue cobijado con una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario y ahora deberá afrontar un proceso judicial que podría terminar en otra condena.

El hombre es señalado de haber participado en cuatro hechos de violencia ocurridos entre el primero y el 4 de diciembre de 2023, que dejaron a dos personas muertas y a una más herida. Lo particular del caso es que, para entonces, seguía privado de la libertad.

Según informó la Fiscalía, su presunta participación se estableció a partir del análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, reconocimientos fotográficos y diligencias de registro y allanamiento, elementos que permitieron inferir su posible responsabilidad en estos hechos.

De igual forma, los investigadores identificaron comunicaciones relacionadas con la planeación de las acciones criminales y los vehículos que habrían sido utilizados para ejecutarlas.

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Cuatro días de sangre

El primer hecho por el que es acusado es el homicidio de Yair Carrascal Rojas. El crimen ocurrió el primero de diciembre en el parque Los Seguros, donde dos criminales que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el hombre, de 31 años, quien murió en el lugar.

El segundo caso ocurrió ese mismo día, en inmediaciones del mercado público de Ocaña. Allí, un hombre que se movilizaba en motocicleta fue interceptado por dos sujetos que le dispararon sin mediar palabra. La víctima logró bajarse del vehículo y refugiarse en un establecimiento comercial, por lo que resultó ilesa.

Al día siguiente, el Turro habría tenido participación en el asesinato de José Manuel Sánchez. El hecho ocurrió en horas de la mañana, en el cerro del barrio Cristo Rey. Al parecer, varios hombres en motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba y dispararon en repetidas oportunidades.

Sánchez quedó gravemente herido y fue auxiliado por sus vecinos, quienes lo reconocieron de inmediato, pues residía en la zona. Rápidamente fue trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El último episodio de esta racha de violencia ocurrió en la tarde del 4 de diciembre, en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Allí, dos motociclistas dispararon en repetidas oportunidades contra una camioneta blanca que se movilizaba por el sector.

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Confianza de Megateo

En agosto de 2013, parecía que la violencia atribuida a alias el Turro llegaría a su fin, luego de su captura en Chinácota. Sin embargo, los hechos posteriores demostrarían que su actividad delictiva no había terminado.

Desde entonces permanece en prisión, luego de ser detenido como uno de los hombres de confianza de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, narcotraficante y líder del Ejército Popular de Liberación (Epl), asesinado en 2015.

En aquella oportunidad, su captura estuvo relacionada con el secuestro de Juan Carlos Rodríguez Quintero, a quien habrían raptado en mayo de 2013 junto con Marlon Yesid Jácome Ascanio, alias Chirrete.

A la víctima la subieron a un vehículo a punta de golpes con la cacha de una pistola y la llevaron hasta una finca, donde le exigieron cinco millones de pesos a cambio de su libertad, bajo amenaza de matarla. Al día siguiente la dejaron libre, pero le dieron poco tiempo para conseguir el dinero.

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Sin embargo, las amenazas posteriores terminaron por delatarlos. Los responsables continuaron intimidando a la familia de la víctima, quien denunció lo ocurrido. Poco después, las autoridades lograron capturarlos.

Pero su permanencia en prisión no significó que dejara de estar relacionado con las actividades del Epl. Apenas un año después, su nombre volvió a aparecer en un operativo contra esa organización, en el que fue señalado como un contacto directo de uno de sus cabecillas.

Además, las autoridades lo identificaron como una pieza clave en las finanzas de la organización y lo relacionaron con la coordinación y financiación de manifestaciones durante el paro campesino de Ocaña, en 2013.

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