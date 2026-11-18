Este miércoles los Gobiernos de Venezuela y EE. UU., reactivaron su cooperación técnico-miliar, rota desde el 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, con el objetivo de mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada del país y poder “hacer frente a amenazas comunes”, según anunció la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth.

Esta relación bilateral se empezó a configurar tras la captura en enero por parte de EE. UU. del entonces presidente Nicolás Maduro y con la operación conjunta de junio, que culminó con la detención de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, resaltó “la importancia de reanudar” esa cooperación con el acceso a nuevas tecnologías, por lo que consideró que se trata de una alianza “muy beneficiosa”, para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

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Según Rodríguez, Venezuela y EE. UU. han convertido “en muy poco tiempo, en apenas meses”, momentos “muy difíciles y muy duros” en “un extraordinario espacio para la cooperación y el beneficio” de ambos países, que reanudaron formalmente sus relaciones diplomáticas el pasado marzo, tras siete años rotas.

Relaciones rotas desde Chávez

En abril de 2005, Chávez, entonces presidente venezolano, anunció el fin de los acuerdos de intercambio y cooperación militar con EE. UU “hasta quién sabe cuándo”.

Esta es la primera visita de Pete Hegseth a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, un operativo que, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes en su contra, que fue bloqueado hace poco más de una semana.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

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Además de Hegseth han viajado a Caracas el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio, y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre.

Paso por Colombia este jueves

Hegseth tiene previsto viajar esta tarde a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.