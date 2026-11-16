Miles de clientes de entidades financieras estadounidenses reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas y utilizar los servicios bancarios digitales durante este lunes. Los inconvenientes fueron registrados en plataformas de monitoreo de fallas y afectaron a usuarios de algunas de las instituciones más importantes del país.

Los reportes comenzaron a multiplicarse durante la mañana, en medio de problemas para acceder a las plataformas y realizar operaciones habituales.

De acuerdo con los registros de DownDetector, antes de las 14:00, hora local (19:00 GMT), los usuarios habían presentado más de 4.000 notificaciones relacionadas con interrupciones en los servicios de Chase.

¿Qué bancos de Estados Unidos presentan fallas en sus servicios?

Entre los bancos mencionados por los clientes figuran Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan Chase. La misma plataforma recibió más de 2.500 reportes correspondientes a clientes de los mencionados bancos. Las cifras reflejaron el alcance de las dificultades experimentadas por los usuarios de diferentes entidades financieras.

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Los primeros avisos sobre las interrupciones aparecieron alrededor de las 09:30, hora local (14:30 GMT). Desde entonces, clientes comenzaron a manifestar inconvenientes para ingresar a sus perfiles bancarios y utilizar las herramientas digitales de las instituciones.

Chase reconoció que estaba trabajando para solucionar las dificultades que afectaban su plataforma de banca por internet. La entidad respondió a través de su cuenta de soporte en X a un usuario que había manifestado problemas para ingresar.

“Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea”, comunicó Chase Support en respuesta a la queja.

Posteriormente, la institución confirmó que las interrupciones estaban relacionadas con una dificultad técnica. Según información difundida por la cadena ABC, el banco descartó que el incidente estuviera relacionado con un ataque informático.

Wells Fargo también reconoció inconvenientes en el funcionamiento de sus servicios. A través de su página web, la entidad informó que sus equipos trabajaban para restablecer la operación con la mayor rapidez posible.

Por su parte, JPMorgan Chase explicó que las dificultades detectadas por sus clientes tenían origen en una falla de software localizada en sus sistemas de hardware. La entidad aseguró que no había encontrado señales de una intrusión informática.

“JPMorgan Chase ha experimentado un problema temporal relacionado con un error de software en los sistemas de hardware locales; no hay indicios de que se trate de un ataque informático”, señaló el banco en un comunicado publicado en X.

Las dificultades también generaron reportes relacionados con Zelle, la red utilizada para enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias. Aunque se registraron centenares de quejas, la plataforma sostuvo que su infraestructura continuaba funcionando normalmente.

“Zelle funciona con normalidad. Los usuarios utilizan Zelle a través de los bancos y cooperativas de crédito participantes, que gestionan sus cuentas y custodian sus fondos”, explicó la compañía en un comunicado divulgado por distintos medios.

US Bank también se pronunció sobre las dificultades relacionadas con este sistema de transferencias. La entidad manifestó que sus plataformas no estaban directamente comprometidas, aunque advirtió que algunas operaciones podían presentar demoras cuando involucraban a otras instituciones financieras.

En particular, el banco señaló que los clientes que intentaran enviar o recibir dinero mediante Zelle desde otra entidad podían experimentar retrasos en el procesamiento de las transacciones.

Los problemas registrados en el sector financiero estadounidense se conocieron pocos días después de otras interrupciones tecnológicas de gran alcance. Durante el viernes y el sábado, una falla en los sistemas de transporte aéreo obligó a suspender operaciones, dejó en tierra más de 12.000 vuelos y ocasionó más de 10.000 cancelaciones. Las autoridades atribuyeron ese episodio a la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

A ese incidente se sumó la reciente interrupción de Microsoft 365, que afectó herramientas como Teams y Outlook. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, atribuyó la caída global a la combinación de un “defecto latente” incorporado en julio, un incremento de la carga de trabajo y una reducción de la capacidad de los servidores.

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