Viuda del expresidente Jovenel Moise aspira a la Presidencia de Haití

Martine Moise, viuda del expresidente haitiano Jovenel Moise, quien fue asesinado en julio 2021, ha presentado su candidatura a las primeras elecciones presidenciales que se celebrarán en el país en más de una década, según refleja la página de inscripción del Consejo Electoral Provisional.



Moise, quien no se ha pronunciado por ahora sobre su candidatura a los comicios de julio de 2027, es una de las 33 personas que habría inscrito su nombre para las elecciones, entre los que figuran los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, así como el ex primer ministro Claude Joseph.

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La viuda de Moise resultó herida en el magnicidio de su esposo --quien encabezó el país entre 2017 y 2021--, perpetrado por mercenarios colombianos que se hicieron pasar por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para irrumpir en su vivienda.



El asesinato de Moise ahondó en la inestabilidad en el país, que ha estado encabezado desde entonces por una serie de gobiernos de transición que no han logrado hacer frente al creciente peso de diversas bandas armadas y pandillas, que han llegado a tomar parte de la capital, Puerto Príncipe.

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En este contexto, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) ha anunciado en las últimas horas la muerte de cinco supuestos pandilleros en una operación llevada a cabo en Carnifice, situado en el departamento de Artibonito (oeste), donde "las pandillas habían convertido en bastiones una iglesia y una escuela".



"Las tropas de la GSF despejaron y aseguraron estos lugares y sus alrededores, restableciendo el acceso a lo largo de un corredor fundamental", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de asegurar que también se han desmantelado barricadas y se han incautado armas en el lugar.



Por último, ha incidido en que sus fuerzas trabajan para "restaurar la libertad de circulación, reabrir el acceso a las instituciones públicas y restablecer la presencia del Estado en comunidades que han sufrido años bajo el control de las pandillas", sin que por ahora hayan trascendido las identidades de los sospechosos y el grupo armado al que pertenecerían.

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