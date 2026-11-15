Ecuador denuncia que alias Loco Ovidio estaría protegido por el Eln en Colombia

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, ha denunciado este sábado que el criminal Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias 'Loco Ovidio', se encuentra protegido en Colombia por integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y habría sido instigado por el correísmo para atentar contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.



El ministro ha asegurado durante una entrevista que el criminal se hallaría escondido en un sector sin identificar de Colombia y que presuntamente estaría protegido por el ELN, alegando que las autoridades de Inteligencia de ambos países ya trabajan para localizar al "peligroso criminal", el cual ha señalado como uno "de los peores que ha tenido Ecuador".

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Asimismo, el ministro ha acusado al Movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, de coordinar con el ELN la captura de Noboa, matizando que la información sobre el supuesto contacto entre ambas organizaciones proviene de fuentes cercanas al correísmo.



"Estamos trabajando para llegar a ubicar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a los delincuentes en territorio colombiano", ha asegurado Reimberg en declaraciones recogidas por el diario 'El Universo'.



'Loco Ovidio' cuenta con un extenso historial delictivo en Ecuador desde mediados de la década de 1990 que incluye varias detenciones por robo y tenencia ilegal de armas entre 1996 y 2011, además de investigaciones por tres muertes violentas ocurridas entre 2014 y 2015.

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En diciembre de 2015 ingresó en la lista de los más buscados de la provincia de Manabí por una tentativa de asesinato que dejó tres heridos, tras lo cual las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20.000 dólares (unos 18.000 euros) por su captura.



Considerado uno de los operadores en Ecuador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en abril de 2016 durante una operación donde la Policía incautó 403 kilos de cocaína valorados en unos 15 millones de dólares (más de 13.5 millones de euros) que iban a ser enviados en lanchas rápidas hacia Centroamérica.



Sin embargo, apenas unos días después de ingresar en la cárcel El Rodeo de Portoviejo, aprovechó el terremoto registrado en Manabí el 16 de abril de 2016 para fugarse, permaneciendo prófugo desde entonces.



La estrecha coordinación entre los Gobiernos de Ecuador y Colombia refleja el deshielo de las relaciones bilaterales tras las desavenencias de Noboa con el expresidente colombiano, Gustavo Petro, y la mayor sintonía con el actual mandatario ultraderechista, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

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