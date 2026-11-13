Estados Unidos cerró todo su espacio aéreo: se cancelaron despegues y aterrizajes por “circunstancias extraordinarias”

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes suspender los despegues en todos los aeropuertos del país debido a una falla de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo. La medida busca evitar riesgos mientras los técnicos investigan el origen del problema.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la situación a través de un mensaje publicado en la red social X. Según explicó, la interrupción afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta y los equipos técnicos de la FAA trabajan para identificar qué ocurrió.

La autoridad aeronáutica comunicó la decisión mediante una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. En el documento, la entidad justificó la medida por “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”.

La instrucción establece que los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta que las autoridades emitan una nueva disposición. También contempla un procedimiento especial para las aeronaves que viajan desde otros países hacia territorio estadounidense.

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¿Por qué la FAA suspendió los vuelos en Estados Unidos?

La FAA atribuyó la suspensión a un problema de comunicación que compromete el funcionamiento de los centros de control aéreo. Duffy indicó que los técnicos investigan la incidencia, aunque la información divulgada no precisa cuánto tiempo podría durar la interrupción.

La notificación de la entidad ordena que todo el tráfico aéreo de salida “deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso”. En cuanto a los vuelos internacionales que tienen como destino aeropuertos estadounidenses, la autoridad señaló que los gestionará caso por caso.

El incidente ocurre en un sistema que enfrenta dificultades por el envejecimiento de su infraestructura tecnológica. El propio secretario de Transporte ha advertido sobre la necesidad de modernizar esos equipos y sistemas para mejorar el funcionamiento del control aéreo.

Estados Unidos administra uno de los espacios aéreos con mayor actividad en el mundo. La FAA controla un promedio superior a los 45.000 vuelos diarios y presta servicio a cerca de 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

La suspensión anunciada este viernes representa la tercera interrupción general de los despegues en el país durante lo que va del siglo. La primera ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las autoridades detuvieron las operaciones aéreas.

La segunda tuvo lugar en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a suspender temporalmente los vuelos de salida. En esa ocasión, el problema afectó una herramienta utilizada para transmitir información de seguridad a las tripulaciones.

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