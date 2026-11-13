Video | El papa León XIV rompe en llanto ante más de 50.000 jóvenes durante una vigilia en Perú

El papa León XIV vivió uno de los momentos más emotivos de su visita a Perú durante la vigilia de oración que reunió a más de 50.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, el jueves 12 de noviembre. La multitud lo recibió con banderas, pañuelos y celulares en alto, mientras coreaba su nombre y le expresaba su cariño.

“¡Se siente, se siente, León está presente!”, gritaron los asistentes cuando Robert Prevost ingresó al recinto a bordo del papamóvil. El pontífice respondió con sonrisas y saludos desde el vehículo.

Lo que más a conmovido fue que el papa no pudo contener las lágrimas. En varios momentos, mientras observaba las tribunas repletas, se llevó los nudillos a los ojos para secárselos y permaneció visiblemente emocionado ante los aplausos y las muestras de cariño de los jóvenes. La vigilia comenzó a las 6:00 p.m., aunque el ingreso de los participantes al escenario deportivo había empezado desde las 10:00 a.m. Los asistentes, con edades entre los 16 y los 35 años, ocuparon tanto las graderías como el campo de juego para participar en el encuentro religioso.

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El cardenal Carlos Castillo presentó al pontífice ante los asistentes. “Querido Santo Padre, esta es la juventud del papa”, expresó ante la multitud, que respondió con nuevas ovaciones y cánticos.

El cardenal también se refirió al papel de las nuevas generaciones dentro de la Iglesia católica: “Por eso hoy día los jóvenes hacen eco de la palabra de Cristo”, señaló. Después de recorrer el estadio, León XIV descendió del papamóvil y ocupó su lugar en el estrado principal. Ahí volvió a recibir una ovación de pie y escuchó los primeros acordes de Alma Misionera, una canción religiosa que fue entonada durante el encuentro. Mientras los jóvenes cantaban, el papa lloró.

La vigilia fue parte de las actividades de León XIV en Lima, antes de continuar su recorrido por el norte de Perú. Este viernes 13 de noviembre el pontífice se encuentra en Chiclayo, ciudad en la que ejerció como obispo entre 2015 y 2023.